Kieft: 'Hij zou op termijn de nieuwe spits kunnen worden van Oranje'

Wim Kieft denkt dat Brian Brobbey op termijn de eerste spits van het Nederlands elftal kan worden. De 21-jarige aanvaller van Ajax maakt deze interlandperiode deel uit van de Oranje-selectie, maar kreeg tegen Frankrijk geen speelminuten en hoeft tegen Griekenland niet te rekenen op een basisplaats.

Aanvallend beleven we een mindere periode in Nederland, zo schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "En er dienen zich ook geen toptalenten aan. Verdedigend lukt het nog, maar aanvallend... Na het afzwaaien van Robin van Persie als eeuwig topscorer van Oranje was alle hoop gevestigd op Depay. Tot zijn zware knieblessure die hij eind 2019 opliep, maakte hij de verwachtingen waar, maar sindsdien is hij nooit meer de oude geweest."

Memphis, die op dit moment weer in de lappenmand zit, kende door blessureleed een moeizame aanloop naar het EK in 2021 en WK in 2022. Toch werd hij gewoon opgeroepen door eerst Frank de Boer en daarna Louis van Gaal. Volgens Kieft zegt wat dat over de offensieve schaarste. "Brian Brobbey zou op termijn de nieuwe spits kunnen worden van Oranje, maar op dit moment zit hij bij Ajax in een heel moeilijke periode. Je moet afwachten of het hem lukt de volgende stap te maken."

Tegen Frankrijk was Weghorst de aanvalsleider van het Nederlands elftal. Hoewel de spits snel is hersteld van zijn blessure, zou Kieft tegen Griekenland voor Donyell Malen kiezen. "De Grieken moeten komen en zullen ruimtes weggeven. In een vrije rol voorin kan Malen daarvan profiteren. Weghorst kan je dan altijd nog brengen als de nood aan de man is en de stand vereist dat Oranje iets moet forceren."