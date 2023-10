Klaassen blikt terug op Ajax-vertrek: 'Had het gevoel dat ik niets meer kon betekenen'

heeft in de Cor Potcast teruggeblikt op zijn vertrek bij Ajax, afgelopen zomer. De dertigjarige middenvelder verliet de club vlak voor het sluiten van de markt transfervrij om zijn loopbaan voort te zetten bij Internazionale. Dat het in Amsterdam sindsdien niet bepaald crescendo verloopt, doet de 41-voudig Oranje-international naar eigen zeggen 'heel veel pijn'.

In de zomermaanden was het al dan niet aanblijven van Klaassen een hot item bij Ajax. Nadat Dusan Tadic de club al op geruchtmakende wijze had verlaten, leek Klaassen een van de aangewezen personen om de aanvoerdersband van de Serviër over te nemen. De inmiddels vertrokken trainer Maurice Steijn koos echter voor Steven Bergwijn; Klaassen werd vooral gepasseerd omdat hij op voorhand niet zeker was van een basisplaats. De speler hoefde wat Steijn betrof niet te vertrekken, maar kreeg wel duidelijk te horen dat zijn kansen op speeltijd gering zouden zijn als hij bij Ajax zou blijven.

"De club sloeg op dat moment een andere weg in", blikt Klaassen terug op de situatie. "Dat was de reden voor mij om ook een andere weg in te slaan", vervolgt hij. Hoewel hij het gevoel had dat hij zeker nog wat had bij te dragen aan de prestaties op het veld, maakten de woorden én de acties van Steijn hem duidelijk dat dat niet aan de orde was: "Het blijft je club en het liefst wil je helpen, maar ik had het gevoel dat ik niets meer kon betekenen", aldus Klaassen.

Zonder de middenvelder beleeft Ajax vooralsnog een absoluut horrorseizoen. Inclusief het Europa League-duel van donderdagavond tegen Brighton werd al negen (!) wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Het kostte Steijn eerder deze week de kop; de oefenmeester vertrok en wordt tijdelijk opgevolgd door zijn assistent Hedwiges Maduro. Na de uitwedstrijd tegen PSV van aankomende zondag lijkt John van 't Schip het stokje over te gaan nemen. De teloorgang van 'zijn' club doet Klaassen vanuit Milaan 'heel veel pijn': "Ondanks dat ik daar weg bent vind ik het heel erg jammer dat het bijna niet meer over voetbal gaat.’’