Maurice Steijn doet opvallende uitspraak over Davy Klaassen, wiens toekomst bij Ajax onzeker is

De toekomst van Davy Klaassen bij Ajax is onzeker, zo heeft Maurice Steijn op de Open Dag van Ajax bekendgemaakt. De twee gaan de komende weken met elkaar in gesprek om te bekijken of het zinvol is de samenwerking voort te zetten.

Klaassen leek een van de kandidaten te zijn om Dusan Tadic op te volgen als captain van Ajax, maar de dertigjarige middenvelder kwam uiteindelijk niet in aanmerking voor de aanvoerdersband omdat hij niet zeker is van zijn plek in het elftal. "Davy is voor mij een belangrijke jongen, zowel binnen als buiten het veld. Hij is een geweldige speler om mee te werken. Ik heb hem gezegd dat hij een van onze leiders is en blijft, maar de concurrentie voor is hem is gewoon groot. Ik weet niet of hij altijd aan spelen toe zal komen", aldus de trainer voor de camera van ESPN.

Steijn weet niet of Klaassen een vertrekwens heeft nu hij genoegen met een reserverol lijkt te moeten nemen. Binnenkort gaan de twee met elkaar om tafel, al hebben ze het al kort gehad over het perspectief van de middenvelder. "Ik heb heel duidelijk gezegd dat hij van mij niet weg hoeft, want ik vind hem een geweldige speler en een persoonlijkheid in de groep. Hij heeft ook de ervaring die we heel erg nodig hebben. Maar hij kan te maken krijgen met een rol waar hij zich niet prettig bij voelt", vervolgt Steijn.

Volgens de trainer zit Klaassen 'aan het einde van zijn carrière'. Dat is een opvallende uitspraak van Steijn, daar de middenvelder in februari pas dertig werd. "Hij wil misschien meer spelen dan hier gaat gebeuren. Het kan echter ook zomaar zijn dat hij 34 wedstrijden speelt, dan hebben we discussie helemaal niet. De tijd zal het wat dat betreft leren."