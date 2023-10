Kramer doet pijnlijke constatering tijdens RKC - Ajax: 'Hij maakt Ajacieden onzeker'

speelde zaterdagavond tegen Ajax en kreeg de indruk dat de Amsterdamse ploeg nog niet bepaald te spreken is over zomeraanwinst . Tijdens Veronica Offside, waar de aanvaller maandagavond zijn debuut maakte, legt Kramer wat zijn indruk was van de Kroatisch international.

“Je ziet aan alles dat die spelers geen vertrouwen hebben. Die Sutalo bijvoorbeeld”, begint de RKC-spits terwijl Wilfred Genee al in de lach schiet. “Ik moet lachen om wat hij allemaal deed. Die legde ballen naar het midden en gaf passen aan spelers die er niet waren”, legt de presentator uit. Kramer erkent dat Sutalo ‘zijn medespelers een beetje onzeker maakte’.

“Ik had het idee dat hij zelf ook wist dat hij er ‘niet heel lekker inzat’. Hij was gewoon heel onzeker”, zegt de boomlange aanvaller. “We kunnen wel blijven zeggen dat dat een goede voetballer moet zijn, maar we zijn nu zes of acht wedstrijden verder, en het lukt mij niet om dat te zien”, reageert Wim Kieft op zijn beurt.

Maurice Steijn gaf eerder aan dat Sutalo juist is gehaald om zijn voetballende kwaliteiten. “Dat had hij dan ook verkeerd gezien”, besluit Kieft. Ook Hugo Borst deelt zijn mening over de verdediger. “Als ik die jongen zie, zie ik vooral een onzeker mens. Ik kan me niet voorstellen als je Kroatisch international bent zo speelt. Het is het bewijs dat Ajax totaal geen team is. Die jongen geeft absurde passes. Écht, het slaat gewoon helemaal nergens op...”, oordeelt Borst.