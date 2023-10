Luka Ivanusec kan woensdag rentree maken bij Feyenoord

kan woensdag zijn rentree maken bij Feyenoord, zo weet 1908.nl. De aanvaller is hersteld van zijn enkelblessure en kan in actie komen in de Champions League-wedstrijd tegen Lazio.

Ivanusec liep in de eerste groepwedstrijd tegen Celtic op 19 september een blessure op. Hij moest het veld in de slotfase van de wedstrijd per brancard verlaten. De verwachting is dat hij tegen Lazio vanaf de bank zal starten en mogelijk zal invallen.

Ivanusec speelde pas drie wedstrijden voor Feyenoord: twee in de Eredivisie en dus de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. In de Eredivisie was hij goed voor een doelpunt en een assist. Sinds zijn blessure staat Igor Paixão op de linkerflank bij Feyenoord.