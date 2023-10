Luuk de Jong eerlijk na gelijkspel: 'Gelukkig werden die niet allemaal afgestraft'

is zich ervan bewust dat PSV de wedstrijd tegen Sevilla zomaar had kunnen verliezen. De Eindhovenaren knokten zich tegen de Spanjaarden tot twee keer toe van een achterstand en stapten met een puntje van het eigen veld af. PSV kreeg kort na de 1-1 alweer de 1-2 tegen in Eindhoven.

"Natuurlijk is het voetbal, maar je moet dan goed staan met elkaar en zorgen dat je niet meteen een tegendoelpunt krijgt", stelde De Jong in gesprek met Ziggo Sport. "Dan is alles waar je voor gestreden hebt weer weg. Gelukkig blijven we erin geloven en maken we nog de 2-2. Dat was gezien het spelbeeld wel het meest terecht. Maar je kan ook zomaar verliezen door hun slimmigheidjes. Zij loeren op die kleine momentjes dat wij een foutje maken. Gelukkig werden die niet allemaal afgestraft."

De 1-2 van Youssef En-Nesyri viel nog geen minuut na de gelijkmaker van De Jong. "Ik moet zeggen, het was een goede voorzet en een goede goal. Dat is moeilijk te verdedigen. Maar degene die de bal krijgt om de voorzet te geven, dat mag zeker niet gebeuren. Daar moeten we scherper op zijn met elkaar", aldus De Jong, die het gelijkspel koestert. "We zijn zeker blij dat we een punt hebben gehaald, maar deze thuiswedstrijd hadden we graag gewonnen. Alles staat nog dicht bij elkaar."