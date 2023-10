Manhoef doorbreekt moeizame serie en helpt Vitesse aan punt tegen PEC

Vitesse heeft een punt overgehouden aan het thuisduel met PEC Zwolle. Lange tijd leek de promovendus er in Arnhem met de drie punten vandoor te gaan, maar tekende in de slotfase voor de verdiende 1-1 (het eerste thuisdoelpunt na drie wedstrijden droogstaan) voor de ploeg van trainer Phillip Cocu, die nog altijd in de onderste regionen van de Eredivisie bivakkeert.

PEC begon de wedstrijd zonder de geblesseerde spits Ferdy Druijf, zijn vervanger in de punt van de aanval was de Griek Apostolos Vellios. Het was daarentegen Vitesse dat de eerste kansen had: Melle Meulensteen schoot net naast en Mathijs Tielemans schoot een vrije trap via de keeper net over.

Artikel gaat verder onder video

Na een klein half uur was het uit het niets raak aan de overkant. Younes Namli schoot van afstand met precisie en de bal belandde in de hoek: 0-1 voor PEC. Een tweede domper voor Vitesse volgde vlak daarna: Melle Meulensteen viel na een halfuur geblesseerd uit en werd vervangen door Enzo Cornelisse. Het lukte Vitesse maar niet om de kansen die ze kregen te benutten, zo ook in minuut 41. Na een goede pass van Ramon Hendriks kon Kacper Kozlowski vogelvrij uithalen, maar schoot hij naast.

Net na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Kansen waren er over en weer, maar ditmaal werd er niet gescoord. Vitesse was even na rust wel dichtbij via Marco van Ginkel, maar zijn poging werd knap gered door keeper Jasper Schendelaar. Na deze kans kreeg Vitesse vleugels en ging het beter voetballen. Hieruit kwamen meer kansen, maar de ploeg verzuimde te scoren. Million Manhoef trok als absolute uitblinker bij iedere aanval de kar en was meerdere keren dichtbij. Ook waren Carlens Arcus en Marco van Ginkel met pogingen dichtbij. Na een stortvloed aan kansen voor Vitesse en ook aanvallende wissels aan de kant van Vitesse, werd de bal maar niet afgemaakt en leek een 1-1 er niet meer van te komen.

Toch viel de gelijkmaker nog: twee minuten voor tijd. Opnieuw was het Manhoef die zelf de actie aanging. Hij omspeelde Davy van den Berg en schoot hard raak in de korte hoek. Zo scoort Vitesse in extremis maar zal de ploeg van Cocu toch met een zuur gevoel terugkijken op deze wedstrijd, omdat er meer in had gezeten. PEC verdedigde lang een voorsprong maar kon deze toch niet vasthouden en moet uiteindelijk tevreden zijn een punt. Beide ploegen schieten met een punt niets op en blijven voor nu op plek veertien (Vitesse) en plek negen (PEC Zwolle).