Marciano Vink heel duidelijk over keeperspositie Oranje: 'Die man heeft zoveel uitstraling...'

Als het aan Marciano Vink ligt, is de nummer één van het Nederlands elftal. De Feyenoord-doelman ontbrak afgelopen interlandperiodes wegens een polsblessure, maar lijkt hersteld en fit genoeg om de draad weer op te pakken.

In eerste instantie vraagt ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen zich bij Voetbalpraat af of Bijlow, nu hij weer fit is, wel de eerste keus is bij Feyenoord. Reservedoelman Timon Wellenreuther heeft het namelijk (opnieuw) uitstekend gedaan als vervanger van de Nederlandse sluitpost. Voor Yordi Yamali is deze kwestie niet heel ingewikkeld.

“Volgens mij is de rolverdeling bij Feyenoord heel duidelijk. Vorig jaar heeft Wellenreuther het natuurlijk fantastisch gedaan. Misschien nog wat cruciale reddingen in het behalen van de titel, maar ik denk dat een fitte Bijlow keeper één van Feyenoord is. Dat weten alle betrokkenen”, aldus Yamali, die bijval krijgt van Vink. “Hij moet sowieso keepen, dat is ook de afspraak.”

Diezelfde Vink bespreekt vervolgens ook de keeperspositie van het Nederlands elftal. “In het Nederlands elftal hebben we nu Bart Verbruggen, die heeft twee redelijk goede wedstrijden afgeleverd. Alleen ik denk dat als Bijlow ook daar weer gewoon fit is, en hij laat weer zien wat hij eigenlijk voor z’n blessure ook al deed, dan is dat gewoon weer de nummer één van Nederland. Die man heeft zoveel uitstraling...”, is de analist duidelijk.