Uithaal naar Steijn valt verkeerd: 'Oncollegiaal, onprofessioneel en not done'

De uithaal van Annemieke Zijerveld naar de technische staf van Ajax heeft het nodige losgemaakt. De sportpsycholoog beweerde zondag bij het NPO Radio 1-programma De Perstribune dat Maurice Steijn en zijn assistenten schuldig zijn aan de tegenvallende prestaties van de spelers.

Zijerveld nam in het radioprogramma geen blad voor de mond toen de crisis bij Ajax ter sprake kwam. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie gaat het echt fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort mij eigenlijk het meeste. Ik zie geen leiderschap, geen voortrekkersrol en daar erger ik mij enorm aan als ik naar de bank kijk."

Hugo Borst vindt dat Zijerveld een lelijke uitglijder heeft gemaakt. "Wat bezielt haar? Annemieke Zijerveld die een ferme mening heeft over het zieltogende Ajax. Niet doen, mevrouw! Dat dacht ik. Nooit doen! Je bent geen insider. Maar het blijkt nog veel erger. Zijerveld kent Maduro goed door hun gezamenlijke periode bij Almere City. Ze spreekt nog met hem. Indirect schendt ze een beroepsgeheim", stelt Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Volgens mij lijdt ze aan een Jezuscomplex en wil ze Ajax redden. De hamvraag in elk geval: is Annemieke Zijerveld publiciteitsgeil, überambitieus of gewoon dom?"

Op X klinkt er ook kritiek op de opvallende teksten van Zijerveld. "Ongekend, hoe oncollegiaal, onprofessioneel en 'not done' dit is. Waarom zou je je in godsnaam in een live-radioprogramma zó vergalopperen?", vraagt iemand zich af. "Lijkt me volledig not done om als psycholoog zo te oordelen over een situatie waar je zelf niet bij betrokken bent", stelt een ander.