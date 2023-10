Maurice Steijn voor het karretje van Ávila gespannen bij Ajax? 'Nee, zo is het niet gegaan'

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft tekst en uitleg gegeven over de positie waarop speelt. De Argentijn begon als linksachter, maar sprak zelf duidelijk de voorkeur uit voor een positie centraal achterin. Inmiddels staat hij daar, maar dat was niet omdat Ávila zelf naar de coach is gestapt.

“Nee, zo is het niet gegaan”, maakte trainer Steijn duidelijk bij Veronica donderdagavond. “Ik heb wel met hem gesproken. Hij kan op twee posities uit de voeten. Links centraal en als linksback. Waarbij zijn voorkeur voor het centrum lag”, erkende de oefenmeester wel over de verhalen die in de media de ronde deden over de voorkeur van Ávila.

“Ik heb aangegeven dat we hem gebruiken waar hij nodig was. Dat was in eerste instantie als linksback tegen Fortuna Sittard”, herinnerde Steijn. “En nu is dat links centraal. We kijken hoe de balans het beste is.” Ávila zelf zou er vooral van overtuigd zijn dat hij centraal achterin het beste tot zijn recht komt en dat dat eigenlijk de enige plek is waar hij moet spelen.

Volgens het Algemeen Dagblad was er onduidelijkheid over de positie waar Ávila hoorde te spelen. Toen de verdediger bij Steijn aangaf dat hij in principe een centrale verdediger was, zou de coach zich hardop hebben afgevraagd waarom hij gehaald is. Met Jorrel Hato was die positie namelijk wel al gedekt. Mogelijk verklaarde deze ‘soap’ de wens van Steijn om Borna Sosa nog op te halen in de slotfase van de transferwindow.