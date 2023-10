Merel Ek kondigt groot nieuws aan in Vandaag Inside: 'Wilfred Genee gaat het presenteren'

Er gebeurt momenteel zoveel in de wereld dat je bijna zou vergeten dat Nederland volgende maand naar de stembus gaat. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert SBS6 het eerste politieke debat ooit op de zender. Dat kondigde Merel Ek maandagavond aan in Vandaag Inside. Het debat wordt gepresenteerd door onder andere Wilfred Genee.

Johan Derksen en Job Knoester waren maandagavond uitgebreid in discussie over de rol van Frans Timmermans toen Genee de heren onderbrak en zijn aandacht vestigde op Ek. De politiek verslaggeefster kwam vervolgens met groot nieuws. “16 november (zes dagen voor de verkiezingen, red.) is het eerste politieke SBS6-debat ooit. Het debat van Nederland. Op 1 november gaan we kijken welke vier partijen volgens de peilingen op dat moment de grootste zijn. Dat lijken op dit moment de VVD, NSC, PVV en PvdA/GroenLinks te worden. Als er iets geks gebeurt, dan kan dat misschien nog veranderen. Maar die komen in principe”, vertelde Ek.

Het debat op SBS6 zal er anders uit komen te zien dan de debatten die de Nederlanders normaal gesproken voorgeschoteld krijgen op de televisie. “Politici met elkaar in debat zien we de hele tijd al. Het is vooral de Nederlandse kiezer mét een politicus in debat op basis van vier thema’s”, aldus Ek. Knoester vroeg vervolgens wie het debat gaat organiseren. “Wilfred Genee himself gaat het presenteren”, antwoordde Ek. Genee gaat dat doen samen met Ek en Sam Hagen. Laatstgenoemde is regelmatig te gast in Vandaag Inside en werkzaam als verslaggever en televisiepresentator. Sinds 2021 is hij politiek verslaggever van Hart van Nederland.

Wilders

Daags voor het debat op SBS6 schuift Geert Wilders aan in Vandaag Inside. Dat bevestigde de politicus een paar weken geleden op X. “Heb de uitnodiging om een week voor de verkiezingen op woensdag 15 november als gast aan te schuiven bij Vandaag Inside aanvaard”, schrijft Wilders. De komst van Wilders naar het programma van René van der Gijp, Genee en Derksen kan gerust een stunt worden genoemd. De PVV-leider is nauwelijks te zien in talkshows. Op dinsdag 15 januari 2019 maakte hij wel zijn opwachting in de talkshow van Robert Jensen. De keuze voor Wilders pakte destijds goed uit voor Jensen. Het interview trok 517.000 kijkers, goed voor tien procent van alle kijkers op dat moment, bleek uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.