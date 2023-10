Mike Verweij: 'Louis van Gaal slaat volgende slag en heeft directeur voetbal binnen'

Marijn Beuker is met Ajax tot een akkoord gekomen om in de Johan Cruijff ArenA de nieuwe directeur voetbal te gaan worden. Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Volgens de journalist wordt er momenteel alleen nog gesproken over het moment wanneer Beuker in dienst kan treden bij de nummer zeventien van de Eredivisie.

"Dat is rond", zegt Verweij in de podcast van de krant over de onderhandelingen tussen Ajax en Beuker. Louis van Gaal schoof als adviseur van Ajax de naam van Beuker naar voren, maar was volgens de journalist in Amsterdam de enige persoon die ooit wat van hem had gehoord. Hij gaat bij Ajax een nieuw in te vullen functie bekleden: "Hij wordt directeur voetbal. Hij heeft net als Alex Kroes een opzegtermijn, dus daar wordt nog even mee gestoeid. Dat proberen ze naar voren te halen, want in deze situatie bij Ajax hebben ze natuurlijk het liefst dat hij onmiddellijk begint. Maar hij heeft afspraken met zijn club in Schotland."

Dat Beuker zo snel mogelijk bij Ajax kan gaan beginnen zou een flinke opsteker zijn, want de Amsterdamse club is druk bezig om de crisissituatie in de verschillende gelederingen aan te pakken. Zo moet Alex Kroes zo snel mogelijk naar Amsterdam komen als algemeen directeur en moet Beuker zo snel mogelijk de nieuwe directeur voetbal worden. Naast hem zou iemand moeten komen die mee zou gaan beslissen over transfers, waar Klaas-Jan Huntelaar volgens Verweij voor in beeld was. De oud-spits kampt echter met een burn-out.

Rol van Klaas-Jan Huntelaar

"Ik denk als Huntelaar samen met Kroes bij die transfers betrokken zou zijn, dat zij dat deel voor hun rekening zouden nemen." Kroes was in zijn periode als algemeen directeur van Go Ahead Eagles ook regelmatig betrokken bij transfers en heeft een verleden als spelersmakelaar. "Maar een burn-out voor Huntelaar...Volgens mij kan dat echt maanden duren, dus ik weet niet hoe dat verder zal gaan", zegt Verweij.