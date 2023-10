'Minderjarige Feyenoord-supporter opgepakt in Madrid na vechtpartij in VIP-box'

Na een incident in een VIP-box van het Civitás Metropolitano-stadion van Atlético Madrid zouden zes supporters van Feyenoord zijn opgepakt, waaronder een minderjarige jongen. Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo.

Een dag voor de wedstrijd was al een enorme politiemacht op de been in Madrid om de bijna vierduizend meegereisde fans van de Rotterdammers in toom te houden. Volgens de krant zetten de autoriteiten meer dan 1300 leden van de Nationale én Gemeentelijke politie-eenheid in. "Ze zijn behoorlijk gevaarlijk", wordt een official geciteerd over de Feyenoord-fans, die in de woorden van de krant 'incidenten door heel Europa opstapelen'.

Meerdere Feyenoord-fans zouden zonder kaartje zijn afgereisd naar Madrid, maar ter plaatse een toegangsbewijs voor een VIP-box hebben aangeschaft. Daar liep het na de wedstrijd, die voor de Rotterdammers in een 3-2 nederlaag eindigde, behoorlijk uit de hand en brak een handgemeen uit met supporters van de thuisclub. "De aanleiding voor het gevecht is onbekend, maar ongeveer twaalf politie-agenten moesten tussenbeide komen om de situatie onder controle te brengen", schrijft El Mundo.

Vijf Atlético Madrid-supporters zouden ter plaatse aan hun verwondingen zijn geholpen, op beelden is één daarvan te zien met een bebloed gezicht. Uiteindelijk werden zes Feyenoord-supporters gearresteerd, zo vervolgt het artikel. Onder hen bevond zich één minderjarige: een 17-jarige jongen. De andere vijf variëren in leeftijd tussen de 20 en 50 jaar oud, weet de krant. Allen zijn aangeklaagd wegens mishandeling, het aanvallen van ordehandhavers en het verstoren van de openbare orde.