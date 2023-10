NAC verontschuldigt zich bij Kevin van Veen, FC Groningen overweegt aangifte

NAC Breda heeft op de clubsite excuses aangeboden aan FC Groningen-spits , maar diens werkgever overweegt alsnog aangifte te gaan doen tegen een Bredase supporter. De 32-jarige aanvaller was de afgelopen dagen veelvuldig onderwerp van gesprek nadat hij vrijdag in het duel van zijn club in het Rat Verlegh Stadion provocerend reageerde op opmerkingen die het Bredase publiek maakte over zijn ongeboren dochter.

Van Veen tekende met een bijzonder fraaie vrije trap voor de 1-1 tijdens het treffen in Breda en juichte daarna opzichtig recht tegenover het thuispubliek, met een bierdouche - en dus een tijdelijke stillegging - tot gevolg. NAC zou de wedstrijd uiteindelijk met 3-2 winnen, Van Veen legde na afloop uit waarom hij tot zijn acties kwam: zijn ongeboren dochter werd vanuit het publiek een ernstige ziekte toegewenst. Een dag na de wedstrijd haalde de spits bovendien op X uit naar de clubraad van NAC.

NAC deed de afgelopen dagen onderzoek naar de gebeurtenissen en heeft maandag de resultaten daarvan naar buiten gebracht. De club stelt vast dat bij een hoekschop, al na zestien seconden spelen, 'een individu kort iet roept in de richting van twee spelers van FC Groningen'. Een van hen zou Van Veen geweest zijn. "Wat daar precies geroepen is, is niet te duiden. Wel is duidelijk dat het uit de hoek komt waar Van Veen later zijn frustraties uit", schrijft de club.

Voor spreekkoren voorafgaand aan het nemen van de bewuste vrije trap, zoals Van Veen na de wedstrijd vertelde, vond NAC echter géén bewijs. Later gebeurde dat wel, "dit keuren we uiteraard af", schrijft NAC. Toen Van Veen in blessuretijd werd gewisseld, maakte 'een individu' in de woorden van NAC "een gebaar richting de spits dat alle perken te buiten gaat." Voor deze persoon blijft zijn actie niet zonder gevolgen: "NAC heeft de dader in beeld en zal passende maatregelen treffen. Dit gedrag hoort niet thuis in ons stadion. We hebben hiervoor ook onze excuses gemaakt bij FC Groningen", leest het.

Aangifte

Of de verontschuldigingen voldoende zijn om een streep te kunnen zetten onder de gebeurtenissen in Breda, is echter nog maar de vraag. De politie bekijkt de beelden van de gebarende supporter om na te gaan of hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten, schrijft het Dagblad van het Noorden. Bovendien overweegt FC Groningen om aangifte tegen deze persoon te doen. "Toen hij (Van Veen, red.) zo heftig reageerde na zijn doelpunt, had ik al meteen het gevoel dat er iets moest zijn voorgevallen. Wij hebben geen enkele twijfel over zijn lezing van de gebeurtenissen en willen hem beschermen", zegt algemeen directeur Wouter Gudde tegenover diezelfde krant.