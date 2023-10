FC Groningen-spits Kevin van Veen woest om statement clubraad NAC en haalt weer uit op X

is na de vrijdagavondwedstrijd tussen NAC en FC Groningen het gesprek van de dag. De spits heeft op X woedend gereageerd op een statement dat de clubraad van NAC zaterdag naar buiten heeft gebracht.

De spits van FC Groningen zette vrijdagavond de 1-1 op het bord en koos ervoor om dit doelpunt te provocerend te vieren voor de fanatieke aanhang van NAC Breda, waarna de wedstrijd wegens biergooien tijdelijk stilgelegd moest worden. Van Veen gaf later bij ESPN aan dat deze actie te maken had met de verwensingen die hij, én zijn ongeboren dochter, naar het hoofd kregen geslingerd vanuit het thuisvak.

Artikel gaat verder onder video

De clubraad van NAC heeft op hun beurt weer gereageerd op het interview dat van Van Veen aflegde. “Wij willen de onderste steen boven en doen een dringende oproep aan NAC en KNVB: start een onderzoek naar het bestaan van de berichten. Doe, als ze er zijn, onderzoek of ze daadwerkelijk vanuit een NAC-supporter komen en neem dan gepaste maatregelen. En om maar heel volledig te zijn: als de waarheid uiteindelijk anders blijkt te zijn, de aantijgingenrichting het NAC supporterscollectief niet waar blijken te zijn, verwachten we excuses”, valt er te lezen in het statement.

Van Veen kreeg dit statement ook onder de ogen en reageerde vol ongeloof op X. “Denken dat je met alles weg kunt komen.. triest diep triest!!!!!!!!!! Is gewoon normaal in Nederland zo te zien? Ga aub een eind fietsen met je ‘clubraad’’’, schrijft de aanvaller van FC Groningen. Het is de tweede keer in korte tijd dat Van Veen van zich laat horen op X. Kortgeleden nagelde de Brabander een supporter van Groningen aan de schandpaal op het platform.