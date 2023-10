Kevin van Veen over provoceren: 'Volwassen mannen bedreigen mijn ongeboren kind kapot'

FC Groningen-spits liet zich vrijdagavond van zijn goede, en minder goede kant zien. De aanvaller jaagde een vrije trap op wonderschone wijze in de kruising, maar vierde de goal door het publiek van tegenstander NAC Breda te provoceren, met als gevolg dat de wedstrijd tijdelijk gestaakt moest worden. Bij ESPN geeft Van Veen tekst en uitleg over het voorval.

“Ik hou van emotie, maar er staan daar volwassen mannen - die waarschijnlijk hun eigen kinderen thuis hebben zitten – mijn nog niet geboren kind het ‘k-woord’ toe te wensen”, begint de spits van FC Groningen. “Die vrije trap kwam voor mijn voeten en ik zei tegen Leandro Bacuna: laat mij deze is even binnenschieten, dan laat ik die supporters ook even zien dat ik gewoon een mens ben en een hart heb”, gaat Van Veen verder.

“We zijn waarschijnlijk over de zeik, omdat ik zo reageerde. Maar mijn dochter is nog niet eens geboren en ze wordt al kapot bedreigd door mensen die denken dat ze stoer zijn. Ze staan daar achter hun stoeltje en roepen de meest vreselijke dingen. Ze hebben nu gewonnen, drink een biertje, maar kijk gewoon uit wat je zegt, want ik ben ook gewoon een mens. Mijn dochter of vriendin hebben niks met voetbal te maken…”

Later in de wedstrijd maakte van Van Veen ook zijn tweede doelpunt van de avond. Hij kon er niet voor zorgen dat Groningen een resultaat meenam uit Breda, omdat Boy Kemper in de zesde minuut van de blessuretijd de winnende goal binnenkopte. Na afloop gaf het officiële account van NAC op X nog een trap na aan Van Veen, maar verwijderde het bericht later de avond.