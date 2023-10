Nieuwe Barcelona-directeur zoekt direct contact met kamp-Frenkie: 'Willen hem nog jaren bij de club houden'

FC Barcelona hoopt nog altijd om het contract van open te breken en te verlengen. De 26-jarige Nederlander ligt momenteel nog vast tot medio 2026 bij de regerend kampioen van Spanje en hield de gesprekken over een verlenging - waarbij hij onvermijdelijk in salaris achteruit zal gaan - vooralsnog af. Barcelona's nieuwe sportief directeur Deco is echter vastbesloten de middenvelder langer aan de club te binden.

Deco is inmiddels 46 en werd vorige maand officieel aangesteld als als opvolger van Mateu Alemany. De Portugees is geen onbekende in Barcelona: tussen 2004 en 2008 kwam hij vier seizoenen uit voor de Catalanen. In die periode won hij - onder trainer Frank Rijkaard - onder meer de Champions League, een prestatie die hij eerder ook al met het FC Porto van José Mourinho had geleverd.

In gesprek met Mundo Deportivo geeft Deco aan dat hij reeds contact heeft gelegd met de zaakwaarnemers van De Jong: "Het eerste wat ik gedaan heb is berichten sturen richting de agents die ik niet kende om mezelf voor te stellen. Dat heb ik ook met die van Frenkie gedaan", zegt de Portugees. "Hij is niet de enige die tot 2026 vastligt, er zijn er meer", vervolgt de oud-middenvelder, "maar als we het hebben over de toekomst, over stevigheid, dan is hij een speler die we graag nog jaren bij de club willen houden", laat Deco geen twijfels over zijn intenties bestaan.

"Frenkie heeft de perfecte leeftijd en speelt op een hoog niveau", vervolgt de directeur. Toch wordt een verlenging, gezien de salarisperikelen én de poging die Barcelona twee zomers geleden deed om De Jong te verkopen, mogelijk nog wel een lastig verhaal. Deco wil niet te lang blijven hangen bij de eerdere gebeurtenissen: "Ik weet niet wat er in het verleden gebeurd is, ik kan niet praten over zaken waar ik niet bij aanwezig was."

Wel hoopt hij de komende tijd een eerste stap richting een nieuwe verbintenis voor De Jong te kunnen zetten. Daarbij is het gevoel dat de speler in kwestie heeft belangrijker dan wat zijn zaakwaarnemer zegt, denkt Deco. In het geval van de Nederlander lijkt het daarmee wel goed te zitten: "Wat de speler wil is het belangrijkste, uiteindelijk beslist hij over zijn eigen leven. Ik zie een zeer gelukkige speler, die er plezier in heeft om op een heel hoog niveau te spelen", observeert Deco. "Bij Barcelona moeten spelers ook gelukkig zijn om hun topniveau te halen, dit is een club met veel druk. Maar ik zie een Frenkie die zich comfortabel voelt, en hij heeft een contract voor dit seizoen en daarna nog eens twee. Het belangrijkste is dat hij zich goed blijft voelen", aldus Deco.

Voorlopig zal De Jong dat gevoel met de hersteltrainers van Barcelona moeten zien vast te houden. De middenvelder raakte in het competitieduel met Celta de Vigo geblesseerd en moest daarom de kwalificatieduels van het Nederlands elftal met Frankrijk en Griekenland aan zich voorbij laten gaan. Of hij de Clásico tegen Real Madrid van 28 oktober gaat halen is nog maar de vraag. Ondertussen heeft hij wel iets anders om zich op te verheugen: in juli maakten de middenvelder en zijn vriendin Mikky Kiemeney bekend hun eerste kindje te verwachten.