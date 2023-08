Spaanse sportkrant komt met groot nieuws over Frenkie de Jong

Frenkie de Jong en FC Barcelona zijn in gesprek over een nieuw contract, zo maakt Sport bekend. De Catalanen willen het in de zomer van 2026 aflopende contract van de Nederlandse middenvelder verlengen en hopen een overeenkomst te sluiten die lijkt op die van Marc-André ter Stegen.

Ter Stegen staat op het punt zich langer te verbinden aan Barcelona. Hoewel de laatste plooien nog moeten worden gladgestreken, zijn de keeper en club er in hoofdlijnen wel uit. Ter Stegen gaat zijn handtekening zetten onder een nieuw contract dat hem langer in Camp Nou houdt, waar een loonsverlaging tegenover staat. Tegen het einde van het contract wordt het ingehouden salaris dan alsnog uitbetaald.

Artikel gaat verder onder video

Barça hoopt met De Jong eenzelfde deal te sluiten. Lukt dat, dan heeft de club meer financiële ademruimte. De kampioen van Spanje zou dan bijvoorbeeld het een en ander kunnen doen op de transfermarkt. Xavi hoopt in de laatste twee weken van de zomerse transferperiode diverse spelers te kunnen verwelkomen. Hij hoopt nog op de komst van een rechtsback, een aanvallende middenvelder en een aanvaller.

De Jong maakte in de zomer van 2019 voor 86 miljoen euro de stap van Ajax naar Barcelona. Een jaar geleden leek er een einde te komen aan het huwelijk tussen de speler en club. De Jong liet zich echter niet wegjagen en zou nu bereid zijn om mee te denken met zijn werkgever. In coronatijd kwam de Oranje-international Barcelona ook tegemoet door tijdelijk genoegen te nemen met een lager salaris.