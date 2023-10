Ongemakkelijk moment voor Frankrijk tijdens volkslied in ArenA

De aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Oranje is voor de Franse spelers net wat anders verlopen dan gedacht. In de Johan Cruijff ArenA was vlak voor de aftrap een 'plusversie' van La Marseilleise, het Franse volkslied, te horen.

Op het moment dat de spelers dachten dat het volkslied voorbij was, speelde de muziek in de Johan Cruijff ArenA door. Het zorgde voor een ongemakkelijk moment bij de Fransen. De spelers, die al aan het klappen waren en elkaar oppepten, namen snel weer hun positie in het rijtje in.

"Een plusversie van La Marseilleise, daar schrokken de Franse spelers zelf van", zo viel commentator Jeroen Elshoff op.