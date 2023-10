Opstelling PSV: Peter Bosz moet Guus Til teleurstellen

PSV draait in de Eredivisie weliswaar op volle toeren, maar in de Champions League ging het tot dusver niet van harte. Na de kansloze nederlaag tegen Arsenal (4-0) en het gelijkspel tegen Sevilla (2-2) weet de ploeg van trainer Peter Bosz wat het dinsdagavond op bezoek bij RC Lens te doen staat: winnen. Dat hoopt Bosz te kunnen bewerkstelligen met én . Zij hebben een basisplaats in de uitwedstrijd tegen de huidige nummer vijftien van Frankrijk.

Toen Bosz een paar maanden geleden werd aangesteld als hoofdtrainer van PSV, sprak hij meteen de doelstelling uit om de club naar de eerste landstitel sinds 2018 te loodsen. Bovendien was hij er alles aan gelegen zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV liet er om die reden geen misverstand over bestaan op de transfermarkt. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland trok flink de portemonnee voor de komst van Noa Lang en Ricardo Pepi en haalde in een later stadium ook Jerdy Schouten, Armel Bella-Kotchap, Hirving Lozano, Dest én Tillman naar Eindhoven.

In de Eredivisie staat er vooralsnog geen maat op PSV. De formatie van Bosz haalde 27 punten uit de eerste negen wedstrijden en heeft dus nog geen punt laten liggen. Maar het gaat natuurlijk ook om de prestaties in de Champions League. En die vallen tot op heden een beetje tegen. Verliezen van Arsenal is weliswaar geen schande, maar de manier waarop leidde tot veel ontevredenheid bij de achterban. PSV verloor met 4-0 en had in de thuiswedstrijd tegen Sevilla dus wat recht te zetten, maar bleef steken op een 2-2 gelijkspel. Dat punt zal uiteindelijk gevoeld hebben als een overwinning, omdat de gelijkmaker van Jordan Teze pas heel laat tot stand kwam.

Op bezoek bij RC Lens telt voor PSV enkel de overwinning. Daarvoor doet Bosz een beroep op inmiddels veelal de vertrouwde namen. Het doel wordt uiteraard verdedigd door Walter Benítez. De defensie bestaat uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Laatstgenoemde vervangt Patrick van Aanholt, die afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-1) nog aan de aftrap verscheen. Op het middenveld heeft Bosz basisplaatsen ingeruimd voor Jerdy Schouten, Joey Veerman en Tillman. De huurling van Bayern München krijgt dus de voorkeur boven Guus til. Voorin moeten Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano voor de doelpunten gaan zorgen.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano.