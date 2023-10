Opvallende PSV-uitblinker: 'Vorig jaar was het vaak niks'

PSV-trainer Peter Bosz moet binnenkort een keuze gaan maken voor de positie als nummer tien. Zaterdagavond kreeg wederom het vertrouwen tegen Fortuna Sittard. Dat beloonde hij met een doelpunt, maar dat maakt het niet direct makkelijker, denkt Karim El Ahmadi.

“De keuze op de tien positie wordt steeds moeilijker”, vertelde de analist bij ESPN. “Bosz is nu veel aan het rouleren. Maar ik denk dat er straks in bepaalde wedstrijden ook jongens willen spelen. Die zeggen dan ook: ik heb elke wedstrijd een goal gemaakt en in de grote wedstrijden speel ik niet. Dat wordt moeilijker voor Bosz, die zal keuzes moeten gaan maken.”

Ook Kenneth Perez is onder de indruk van de prestaties van Til. “Hij is een mooi voorbeeld van een speler die beter worden als het team draait”, aldus Perez. “Vorig jaar was het heel vaak dat hij maar mee voetbalde. Maar nu komt hij in zijn kracht en lijkt hij een heel goede speler. Dat helpt als je een team bent. Maar hij moet niet de lijnen uitzetten.”

De Deen vergeleek hem in zijn analyse Jon Dahl Tomasson. “Hij maakt zo veel meters. Ik heb daar respect voor, omdat je ook heel vaak voor niks loopt. Het is goed dat er iemand diepte loopacties maakt. Dat doet hij goed en hij staat altijd op de juiste plek.”

Toch proefde Perez ook enige gemakzucht bij PSV, zo nam hij een actie van Luuk de Jong als voorbeeld. “Hij maakte een slechte keuze, maar niemand reageert of wordt boos. Iedereen loopt weg, hij lijkt alleen zelf te balen. Dat is slecht. Dan gaat het met hangen en wurgen, al wint PSV toch wel”, dacht Perez.

