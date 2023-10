Probleemloze zege voor Feyenoord, maar grote zorgen over Giménez

Feyenoord heeft Jan Boskamp een heel fijne 75ste verjaardag bezorgd met een probleemloze zege op Vitesse (4-0). Calvin Stengs, Antoni Milambo, Lutsharel Geertruida en Santiago Giménez maakten de doelpunten tegen de Arnhemmers, maar de Mexicaanse spits viel in de tweede helft uit met een enkelblessure na een harde tackle van Nicolas Isimat-Mirin. Heel Rotterdam-Zuid hoopt dat Giménez niet ook het derde duel in de Champions League moet missen.



Waar Feyenoorder Quilindschy Hartman een geweldig debuut kende voor het Nederlands elftal, maakte Mats Wieffer een mindere indruk. Beide Oranje-internationals stonden bij de hervatting van de Eredivisie in de basis, net als de herstelde Justin Bijlow. Bij tegenstander Vitesse was het aan Joel Voelkerling Persson om de 25-jarige keeper te passeren. De Arnhemmers kampten in de afgelopen wedstrijden met een gebrek aan scorend vermogen, waardoor de Zweed zijn eerste kans kreeg in de basiself van Phillip Cocu.

Om als spits succesvol te zijn, is het van belang dat je de bal op een kansrijke positie ontvangt. Door het slordige spel van Vitesse lukte dit de gemaskerde aanvaller niet en liet hij zich veelvuldig uitzakken, maar als aanspeelpunt was hij weinig succesvol. Feyenoord bleef zo gemakkelijk op de been en kon naar hartenlust aanvallen. Soms werd dit gedaan met zorgvuldige combinaties, soms werd na een onderschepping een snelle counter gezocht. Uiteindelijk leidde een counter tot de vroege openingstreffer, nadat Igor Paixao een loopactie van Stengs op maat schatte en de middenvelder in de korte hoek afrondde (1-0).

De oud-AZ’er was in de openingsfase als een vis in het water en legde de nodige goede acties op de mat. Yankuba Minteh was daarentegen minder gelukkig: net als tegen PEC Zwolle voerde de rappe buitenspeler zijn acties vaak te ver door. Hij was echter niet de reden voor kansendroogte in de fase na de 1-0, want heel Feyenoord schakelde een tandje terug. Vitesse bleef het ondertussen wel proberen, maar het gebrek aan inventiviteit en precisie bleef de ploeg van Cocu parten spelen. Het was uiteindelijk Million Manhoef die kort voor rust met een afstandsschot de eerste Vitesse-kans noteerde, maar toen stond het reeds 2-0 voor de thuisploeg.

Marco van Ginkel liet zich op eigen helft makkelijk van de bal zetten, waarna Feyenoord snel counterde en Gimenez de bal langs Eloy Room schoof. Kort na rust leverde de Mexicaan de assist voor de 3-0 van Geertruida. Een schot van Minteh werd met moeite verwerkt door Room, waarna de 22-jarige spits de liggende keeper met een slimme beweging ‘uitschakelde’. Vervolgens knikte de centrale verdediger de bal voor een leeg doel eenvoudig binnen. Minteh bleef op zoek gaan naar een doelpunt, maar zijn latere pogingen belandden niet tussen de palen. Aan de andere kant was Manhoef met zijn snelheid meerdere malen gevaarlijk, maar door een gebrek aan ondersteuning bleven doelpogingen uit.

Toch kreeg Feyenoord een flinke klap te verwerken. Niet door een doelpunt van de Arnhemmers, maar door een blessure. Gimenez bleef na een tik op zijn enkel op de grasmat liggen en moest zich laten vervangen. In de slotfase van de wedstrijd liet Feyenoord zich iets en leek Vitesse nog iets te willen proberen, maar uiteindelijk had de thuisploeg het laatste woord. Een voorzet van Leo Sauer werd binnengewerkt door jeugdspeler Antoni Milambo, waarmee hij de eindstand op 4-0 bepaalde. Toch zullen de Rotterdammers met een ietwat gemixt gevoel richting de ontmoeting met Lazio toeleven, terwijl Vitesse de degradatiezone dichterbij ziet komen.

8 - Santiago Giménez scored a goal in eight consecutive @eredivisie games for the second time in his career and is the third player ever with two such runs, after Cor van der Gijp (3 times) and Johan Cruijff (2). Ocho. pic.twitter.com/l2Vmn4pOHG — OptaJohan (@OptaJohan) October 21, 2023