Perez: 'Hij is het zat om te horen dat hij een mooi-weer-voetballer is'

Karim El Ahmadi en Kenneth Perez zijn enthousiast over de ontwikkeling van . Met een vroeg doelpunt zette de aanvallende middenvelder Feyenoord zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Vitesse op het juiste spoor.

Stengs werd na zeven minuten spelen in de diepte bereikt door Quinten Timber, waarna hij doeltreffend uithaalde. Het betekende voor de afgelopen zomer van OGC Nice overgenomen creatieveling zijn derde doelpunt in acht competitieduels dit seizoen. Even later stelde Stengs met zijn vijfde assist van deze voetbaljaargang Santiago Giménez in staat om de 2-0 op het scorebord te brengen, waardoor Feyenoord bij rust comfortabel leidt.

“Ik vind dat Feyenoord beter is gaan voetballen met hem”, is El Ahmadi in de rust bij ESPN complimenteus over Stengs. “Vorig seizoen waren ze natuurlijk ook wel goed, maar ik vind ze nu ook in de kleine ruimte goed. Wat ik de laatste weken heel goed van Stengs vind, is dat hij de diepte in loopt om ook zelf te kunnen scoren of een assist te kunnen geven. Hij wordt eigenlijk met de week beter.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af wat Stengs toevoegt ten opzichte van Sebastian Szymanski, die vorig seizoen bij Feyenoord op de nummer tien-positie stond. “Ik vind hem in de kleine ruimte en met zijn steekballen beter dan Szymanski”, reageert El Ahmadi. “Szymanski was in het drukzetten heel goed en belangrijk voor Feyenoord, en ook wel met zijn goals en assists. Maar ik vind Stengs een sierlijkere speler en in de kleine ruimte ook beter dan Szymanski. Ik vond hem tegen Atlético Madrid bijvoorbeeld heel goed en volwassen spelen. Hij laat ook op hoog niveau in de Champions League zijn waarde zien.”

“Ik denk echt dat hij ook bij zichzelf te rade is gegaan”, vult collega-analist Perez aan over Stengs. “Hij is het zat om te horen dat hij een mooi-weer-voetballer is. Ik vind hem de laatste weken een veel fellere indruk maken. Hij maakt een verbeten indruk. Ik denk dat hij nu zichzelf volledig tot wasdom probeert te brengen.”