Pröpper: 'Soms zeggen we: jongens, nu even niet meer over Ajax praten'

De dramatische resultaten van Maurice Steijn in dienst van Ajax laten niet onbewogen, zo merkt . Zijn ploeggenoten bij FC Twente proberen de 21-jarige middenvelder daar zo goed mogelijk mee te helpen.

Sem Steijn is echt een familiemens, stelt Pröpper in gesprek met de Volkskrant. "Ik heb dat ook met mijn broer Davy. Gaat het minder met hem trek je je dat aan, maar als je ouder wordt, dan kan je dat beter relativeren. Sem leert snel, vandaag was hij heel goed", aldus de aanvoerder na het 2-2 gelijkspel tegen Heracles Almelo.

Artikel gaat verder onder video

Dat Sem Steijn zich het wel en wee van zijn vader flink aantrekt, wordt gemerkt bij Twente. "Soms zeggen we: jongens, nu even niet meer over Ajax praten. Maar ja, Sem ontkomt niet aan nieuws over Ajax. Hij zal er toch mee moeten dealen."

De middenvelder van Twente gaf begin deze maand in een interview met Voetbal International toe dat de dramatische start van zijn vader in dienst van Ajax impact op hem heeft. “Ik hoef mijn telefoon maar aan te raken, welke app ik ook aanklik, de berichten komen meteen op mijn scherm. Om me heen gaat het er ook steeds over. Dat is niet lekker. Tegen RKC (op 24 september, red.) had ik er echt last van. Het gedoe rondom mijn vader speelde me parten, daardoor was ik niet mezelf”, zei hij destijds.