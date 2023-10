PSV - Sevilla op tv bekijken: hoe laat en op welke zender?

PSV speelt dinsdagavond zijn tweede Champions League-wedstrijd van het seizoen. Te gast in het Philips Stadion is Sevilla. De wedstrijd is op tv te bekijken, maar hoe laat en op welke zender?

PSV - Sevilla op tv

De wedstrijd tussen PSV en Sevilla begint dinsdag om 21.00 uur en is live te volgen bij RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal. Ziggo Sport Voetbal is bij KPN te vinden op kanaal 234 en bij Ziggo op kanaal 402. De voorbeschouwing op RTL 7 om 19.55 uur. Op Ziggo Sport begint de Champions League-uitzending al om 18.00 uur, omdat de 18.45 uur-wedstrijden (Union Berlin – Sporting Braga en Real Madrid – en Red Bull Salzburg – Real Sociedad) ook worden uitgezonden.

Artikel gaat verder onder video

De Youth League-wedstrijd van PSV Onder-19 wordt ook uitgezonden door Ziggo Sport. De uitzending op Ziggo Sport Voetbal gaat om 15.55 uur van start. De aftrap van PSV Onder-19 – Sevilla Onder-19 vindt plaats om 16.00 uur.

Vorm PSV en Sevilla

PSV ziet de wedstrijd tegen Sevilla met vertrouwen tegemoet. In de Eredivisie is de ploeg van trainer Peter Bosz nog ongeslagen. De Eindhovense club verloor dit seizoen één van de twaalf officiële wedstrijd. Dat was in de eerste speelronde van de Champions League tegen Arsenal (4-0).

Het vertrouwen is bij Sevilla een stuk brozer. De tegenstander van PSV ging afgelopen weekend met 1-0 onderuit tegen FC Barcelona en staat slechts veertiende in de Spaanse competitie. In de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen speelde Sevilla met 1-1 gelijk tegen RC Lens.

Eerdere confrontaties

De wedstrijd PSV – Sevilla stond vorig seizoen ook op het programma. Toen troffen de clubs elkaar in de play-offs van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen dankzij doelpunten van Luuk de Jong en Fábio Silva met 2-0, maar dat was na de 3-0 nederlaag in de uitwedstrijd niet voldoende om door te stoten naar de volgende ronde. De wedstrijd in het Philips Stadion werd ontsierd door een incident waarbij hooligan Dylano K. Sevilla-keeper Marko Dmitrovic aanviel.