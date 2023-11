Razendsnelle hattrick bij Heerenveen, blamage NAC Breda

Almere City FC en sc Heerenveen hebben zich zonder problemen geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Pelle van Amersfoort en Kornelius Hansen waren de mannen die allebei een hattrick maakte. Vitesse gaat ook de kokers in, maar een zware blessure van Miliano Jonathans overschaduwde de moeizame zege op Groene Ster. Het vorig seizoen ijzersterke Spakenburg won wederom van een profclub: ditmaal was Helmond Sport (3-1) het slachtoffer.

sc Heerenveen – VVV-Venlo 5-1

Pelle van Amersfoort heeft zijn visitekaartje afgegeven bij sc Heerenveen. Bij afwezigheid van Ion Nicolaescu (blessure) maakte de gelegenheidsspits, die de laatste weken al op de plek staat, in de eerste helft een hattrick. Het eerste doelpunt kwam nog met veel fortuin tot stand (zie onder), maar daarna was de van origine middenvelder ook een aantal keer scherp in de afronding. Daardoor doet hij direct ook een gooi naar het topscorerschap van de KNVB-beker, waarin sc Heerenveen door zijn treffers in verder bekert, waarbij invaller Espen van Ee zijn eerste goal maakte in dienst van de Friezen. Van de eretreffer van Soulyman Allouch lag niemand in het Abe Lenstra Stadion meer wakker.

OJC Rosmalen - Almere City FC 1-8

In de strijd om het topscorerschap van de beker heeft Van Amersfoort in elk geval ook concurrentie van Kornelius Hansen, want de Noor noteerde dinsdagavond ook een hattrick. Binnen een kwartier maakte hij namens het veel sterkere Almere City FC al twee goals. Hoewel het kwaliteitsverschil gigantisch was, maakte de thuisclub nog wel een aansluitingstreffer. Maar spannend was het nooit en mede dankzij de derde goal van Hansen liep Almere City FC probleemloos uit naar een 1-6 overwinning.



Groene Ster - Vitesse 0-1

Net als in de competitie had Vitesse heel veel moeite om te scoren, waardoor het heel lang spannend bleef tegen de Groene Ster. Toen Dominik Oroz vlak voor tijd uit een corner eindelijk het winnende doelpunt maakte was er echter vooral oplucht en geen blijdschap. Dat had alles te maken met de lelijke blessure die Jonathans opliep. Zonder tegenstander in de buurt leek hij een zware kniekwetsuur op te lopen en moest per brancard van het veld. Eerder viel ook Mathijs Tielemans weg met een blessure, waardoor de zege van Vitesse weinig zoet zal smaken.

Quick Boys - NAC Breda 1-0

Jean-Paul van Gastel zette de afgelopen weken de weg omhoog in met NAC Breda in de Eerste Divisie en was al vijf officiële duels ongeslagen. Mede door wat medische noodzaak wijzigde de oefenmeester zijn ploeg op een aantal plekken, waardoor het verdedigend verre van optimaal stond bij NAC Breda. Daardoor kon Nick Broekhuizen na een klein half uur hard en hoog het enige doelpunt van de avond binnenwerken namens Quick Boys, dat sterker was dan NAC Breda, dat terecht uitgeschakeld werd.

Overige uitslagen:

De Graafschap - FC Emmen 2-0

Noordwijk - ADO Den Haag 0-1

GVVV - Telstar 1-0

De Treffers - Una 4-0

Spakenburg - Helmond Sport 3-1

FC Lisse - FC Dordrecht 1-3