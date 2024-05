KNVB meldt slecht nieuws voor Almere City: 'Hij heeft zijn laatste duel gespeeld'

heeft zijn laatste wedstrijd voor Almere City al gespeeld. De middenvelder werd vrijdagavond in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) met rood van het veld gestuurd. De KNVB heeft hem naar aanleiding daarvan voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Koopmeiners wordt door Almere City gehuurd van AZ, dus zijn seizoen zit er al op.

Almere City speelt nog twee competitiewedstrijden en is door de verrassende 0-5 overwinning van RKC Waalwijk bij Heracles Almelo nog niet zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat kan maandagavond alsnog zo ver zijn, afhankelijk van het resultaat bij Excelsior - NEC. Wint de ploeg uit Rotterdam niet, dan weet Almere City zeker dat het ook volgend seizoen op het hoogste niveau actief is. Mocht Excelsior wél de volle buit pakken, dan moet Almere City nog vol aan de bak.

Het kan in de laatste twee competitiewedstrijden tegen Ajax (uit) en NEC (thuis) in elk geval geen beroep doen op Koopmeiners. De middenvelder heeft vanwege zijn rode kaart tegen sc Heerenveen een schorsing van drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk gekregen. “Koopmeiners heeft zijn laatste duel voor Almere City gespeeld. De AZ-huurling kreeg in het duel met sc Heerenveen een directe rode kaart en is voor drie duels uitgesloten waarvan een voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar”, zo meldt de KNVB maandag.

Koopmeiners kwam sinds zijn overstap van AZ naar Almere City 33 keer in actie voor de club uit Flevoland. Scoren deed hij niet, maar hij verzorgde wel negen assists (acht in de competitie, één in de KNVB Beker). Koopmeiners vertelde onlangs in gesprek met FCUpdate.nl nog dat hij geen moment spijt heeft gehad van zijn tijdelijke overgang naar Almere City. Hij keert na dit seizoen dus terug naar AZ, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft.

