Koopmeiners bewijst met Almere City het tegendeel: ‘Die verhalen hebben mij ook wel een beetje getrokken’

Hoewel er nog vier speelronden op het programma staan en Almere City mogelijk nog wat punten nodig heeft om directe handhaving veilig te stellen, voelen club en stad zich al helemaal thuis in de Eredivisie. De promovendus heeft bewezen wel degelijk iets te zoeken hebben op het hoogste niveau en dat zorgt bij voor een trots gevoel. De middenvelder verliet AZ afgelopen zomer op huurbasis voor een avontuur in de polder en heeft er geen moment spijt van gehad. FCUpdate.nl ging er met hem over in gesprek.

Het is dinsdag 23 april, een dag voor de ontmoeting met FC Twente, als Almere City zich in het zonnetje voorbereidt op de wedstrijd in Enschede. De polderploeg leeft in een ontspannen sfeer toe naar het duel met de nummer drie van de ranglijst. Hoewel een langer verblijf in de Eredivisie met nog vier wedstrijden te gaan nog niet zeker is, lijkt in Almere niemand iets te willen weten van eventuele deelname aan de nacompetitie. Zo gek is dat niet. Het elftal van trainer Alex Pastoor verloor elf dagen geleden weliswaar in eigen huis van Sparta Rotterdam, maar de prestaties in het eerste seizoen op het hoogste niveau zorgen voor voldoende vertrouwen in een goede afloop.

Artikel gaat verder onder video

De nederlaag tegen Sparta kwam desondanks wel binnen bij Almere City, dat door een treffer van Thomas Robinet een punt leek te pakken maar uiteindelijk toch met lege handen achterbleef. “In de tweede helft herpakten we ons in wat we altijd doen. Dan kom je verdiend op 2-2 en zorgt dat voor wat ontlading en opluchting, maar als je het dan weer weggeeft…”, verzucht Koopmeiners aan de rand van het trainingsveld. “Dan zit je wel even doodziek in de kleedkamer. Als je zo lang vecht voor de 2-2 en dan valt ‘ie, dan moet je je misschien ook even hergroeperen. We hadden vijf aanvallers binnen de lijnen staan, dus dan moet je misschien juist even de tijd nemen om het goed neer te zetten. Dat deden we net niet, waardoor je zo in die ontlading zit dat je vergeet dat je ook nog moet verdedigen.”

Daardoor kwam er voor Almere City niet alleen een einde aan een ongeslagen reeks van zes duels (zes gelijke spelen), maar kon het ook geen belangrijk punt in de strijd om handhaving bijschrijven. Van extra spanning voor de laatste wedstrijden is echter weinig te merken. “Er zijn nog vier wedstrijden, dus er zijn nog twaalf punten te behalen. We kunnen zelf dus nog iets moois neerzetten”, vertelt Koopmeiners. De middenvelder weet hoe het is om kort voor het einde nog niet zeker te zijn van handhaving. Hij speelde in de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis voor Excelsior, dat op de valreep de nacompetitie wist te ontlopen. Voor Almere is het momenteel zeker nog niet zó spannend. Maar mocht het onverhoopt toch nog billenknijpen worden, dan heeft de ploeg met onder andere Koopmeiners een speler die weet hoe je met zo’n situatie om moet gaan.

Is Almere City een versterking voor de Eredivisie? Laden... 68.8% Zeker weten, deze club hoort thuis op het hoogste niveau 31.3% Nou, dat is dit seizoen nog niet echt gebleken... 160 stemmen

Verhuizing naar Almere en een extra prikkel om te slagen

De 23-jarige Amsterdammer wordt door Almere City gehuurd van AZ. Koopmeiners maakte na zijn periode bij Excelsior in eerste instantie ‘gewoon’ zijn opwachting in Alkmaar, maar al snel werd duidelijk dat hij voor speelminuten elders moest gaan kijken. “Het moest wel om een huurdeal gaan, dus dat is altijd nog een beetje zoeken. Soms komt de huurmarkt pas later op gang, als clubs door bijvoorbeeld blessures wat later moeten zoeken.” Almere City klopte al vrij snel aan. “Joey (Jacobs, red.) is een van mijn beste vrienden, daardoor had ik wel al wat dingen gehoord. Toen ben ik in gesprek gegaan met de trainer en Johan Hansma (technisch manager, red.). Het klikte dusdanig goed dat ik besloot hierheen te gaan. Daar heb ik geen moment spijt van gehad, want het heeft allemaal goed uitgepakt.”

En zo zat Koopmeiners in Almere, bij de club die kort ervoor geschiedenis had geschreven door in de finale van de nacompetitie af te rekenen met FC Emmen en zodoende voor het eerst in de historie te promoveren naar de Eredivisie. De promotie maakte nogal wat tongen los. Knap was de prestatie, maar wat had een club als Almere City nou te zoeken op het hoogste niveau? Geen historie, klein stadion en over de stad zijn de meningen ook sterk verdeeld. “Die verhalen kende ik natuurlijk ook wel en misschien dat die mij ergens ook wel een beetje hebben getrokken”, zegt Koopmeiners. “Iedereen had een beetje zoiets van: wat krijgen we nou en wat gaat hier allemaal gebeuren? Dan is het ergens ook wel mooi om er juist onderdeel van uit te maken.”

© Imago

De eerste keer

Koopmeiners kan zich nog goed herinneren dat in de eerste weken van de competitie alles heel breed werd uitgemeten. De eerste wedstrijd in de Eredivisie, het eerste doelpunt, de eerste zege en ook de eerste pak rammel. “Alle eerste keren kwamen langs. Dat merk je in de beginfase heel erg. Op een gegeven moment deden we het een periode heel goed en dan merk je dat er ook een omslag komt met het publiek, dat dat allemaal goed ging voelen. Dan beginnen de media ook dingen op te pikken en komen ze langs, al helemaal omdat je ietsjes anders voetbalt dan de mensen gewend zijn. Ik vind het wel mooi om hiervan onderdeel uit te maken.” Wat de buitenwereld ervan vindt, doet Koopmeiners niet zoveel. Hij vindt het belangrijker dat de mensen binnen de club en zeker ook de supporters het gevoel hebben dat ze met iets bijzonders bezig zijn. “Dat merk je op het veld, binnen de staf, bij het publiek. Ik denk dat het een mooie wisselwerking is.”

Maar ook Koopmeiners kan er niet omheen dat het beeld van Almere City bij aanvang van dit seizoen - geen historie, klein stadion - én de verwachting dat het bij één seizoen Eredivisie zou blijven, toch wel een beetje als extra motivatie hebben gewerkt om het tegendeel te bewijzen. “Als mensen zeggen dat je iets niet kan of je op plek achttien neerzetten, dan heb je als topsporter wel een soort bewijsdrang. Dat zal zeker meespelen, maar de trainer heeft er in het begin ook heel erg de nadruk op gelegd om niet te snel van je à propos te raken en ook toen het beter ging niet té gek te gaan doen”, weet Koopmeiners nog. “Dat is hier heel belangrijk geweest.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ meldt zich voor Etienne Vaessen, die in beeld is als eerste keeper

In Alkmaar klinken er geruchten dat Mathew Ryan bezig is aan zijn laatste seizoen bij AZ.