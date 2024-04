Feyenoord-fans reageren met één specifieke emoji onder interview met mogelijke Slot-opvolger

Joseph Oosting heeft woensdagavond, na de wedstrijd tussen FC Twente en Almere City (3-1), gereageerd op de geruchten rondom hem en Feyenoord. De oefenmeester van De Tukkers wordt genoemd als potentiële opvolger van Arne Slot, die concreet in beeld is bij Liverpool om Jürgen Klopp op te volgen. Feyenoord-fans zijn stellig na het interview.

Oosting geeft in een gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert aan dat hij absoluut niet meedoet aan alle geruchten die er momenteel de ronde doen. “Ik lees het en het is mooi, maar ik werk bij FC Twente en ik heb het naar mijn zin. Wat moet ik ermee? Het zijn allemaal geruchten. Ik heb het hier enorm naar mijn zin en heb een tweejarig contract getekend. Dus het is zoals het is”, reageert de oefenmeester stellig.

“Dat 'als, als, als'. Wat moet ik daarmee? Ik doe niet aan 'als dit en als dat'. Als het gebeurt, zien we het wel. En ik doe niet aan geruchten of wat er allemaal in de pers staat. Feyenoord is een mooie club, maar ik zit nu ook bij een héle mooie club”, sluit de trainer het onderwerp af. Oosting loodste Twente vandaag officieel Europa in. Mochten de Tukkers op plek drie blijven staan, melden ze zich volgend seizoen in de voorronde van de Champions League.

De fans van Feyenoord zijn stellig na het zien van het interview, en geloven weinig van de woorden van Oosting. “Natuurlijk gaat hij, als Feyenoord komt”, stelt de een. “Op de fiets”, reageert de ander. Diverse reageerders plaatsten een emoji van een fiets onder de post van ESPN.

