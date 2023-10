Ronald Koeman verrast met basisplek voor Steven Bergwijn tegen Griekenland

De opstelling van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland is bekend. Bondscoach Ronald Koeman verrast met een basisplaats voor . Het duel begint om 20.45 uur in het Agia Sophia Stadion van AEK Athene.

Volg de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland vanaf 20.30 uur via ons liveverslag.

Bergwijn speelde vrijdag tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) slechts elf minuten, maar gaf wel de assist voor het doelpunt van Oranje.

Verder maakt Mats Wieffer zijn entree in de basis. Door de basisplekken voor Bergwijn en Wieffer verdwijnen Joey Veerman en Marten de Roon uit de opstelling. Voorin behoudt Wout Weghorst zijn basisplek. Daardoor zit Donyell Malen op de bank.

Weghorst viel tegen Frankrijk geblesseerd uit, maar trainde zondagochtend weer mee en is volledig hersteld. Toen hij uitviel tegen Frankrijk, was Malen zijn vervanger.

Veerman

De afwezigheid van Veerman zorgt voor een verbaasde reactie van analist Hans Kraay junior. Hij vindt het de grootste verrassing. "Zeker aan de bal was hij erg goed tegen Frankrijk. Hij miste weliswaar een grote kans. Dat lag niet aan het veld (zoals Veerman zelf zei, red.). Hij hing achterover. Maar dat kan niet de reden zijn dat hij nu niet speelt. Ik had wel een middenveld verwacht met Veerman en Reijnders. Ik had Wieffer niet verwacht. Ik had Malen wel verwacht, want die had een goede invalbeurt.

Griekenland

Ook de opstelling van Griekenland is bekend. AZ-topschutter Vangelis Pavlidis begint opnieuw op de bank. Ditmaal staat echter niet Georgios Giakoumakis in de spits, maar Fotis Ioannidis. Dat is opvallend, want Giakoumakis scoorde vrijdag nog tegen Ierland (0-2 zege). De ex-aanvaller van VVV-Venlo zit nu op de bank.

Opstelling Griekenland: Vlachodimos; Rota, Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Tsimikas

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Hartman; Wieffer, Reijnders; Simons; Weghorst, Bergwijn.

Belangen

Oranje staat momenteel op de derde plek in Groep B, met negen punten uit vijf duels. Griekenland bezet met twaalf punten uit zes wedstrijden de tweede plek. Met een overwinning zou Nederland de tweede plek overnemen op basis van het onderlinge resultaat. Dan is alleen nog een zege op Ierland of Gibraltar nodig en ligt kwalificatie dus voor het oprapen. Mocht Oranje op de derde plek in de poule eindigen, dan moet het proberen een ticket te veroveren via de Nations League-route, waarin twaalf landen strijden om drie startbewijzen.