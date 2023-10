Jan Joost van Gangelen ziet opvallende beweging Reijnders: 'Mag ik het nog eens zien?'

kan terugkijken op een goed basisdebuut bij Oranje en was in de 27ste minuut nog bijna betrokken bij een doelpunt. Joey Veerman miste echter een gigantische kans die mede door Reijnders was voorbereid. De middenvelder van AC Milan leek er op het veld al op te rekenen dat Veerman zou scoren.

Reijnders ontving een bal van Dumfries en stuurde de rechtsback meteen weer weg. Daarna legde Dumfries de bal terug op Veerman, die in het strafschopgebied zeeën van ruimte had. Zijn schot was echter onzorgvuldig. In de studio van ESPN merkt Jan Joost van Gangelen iets opvallends op. “Hij juicht al, Reijnders!”, lacht de presentator. “Mag ik het nog eens zien? Hij denkt: die hangt, Joey schiet hem honderd procent erin. Jammer, een dikke kans.”

“Die was niet goed genomen van Veerman”, ziet ook Hans Kraay junior. “Veerman nam de bal zoals hij passes verstuurt: ietwat achterover met zijn lichaam. Alsof hij een pass geeft over zestig meter.” De pass van Reijnders kan Kraay wel bekoren. “Dit is ook wel een balletje… Wat een gevoel. Reijnders speelde goed. Dumfries legde hem goed terug.”

Veerman komt voor de camera van ESPN met toelichting op zijn gemiste kans. "Ik moet hem gewoon binnenschieten. Ik denk dat er een hobbeltje op het veld zat, want normaal schiet ik deze binnen. Volgens mij stuitert de bal net op voordat ik 'm schiet."