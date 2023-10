Ronald Koeman zorgt voor verbazing: 'Onbegrijpelijk, hij is veel te goed voor de Eredivisie'

PSV haalde in de afgelopen transferwindow met Noa Lang en Hirving Lozano twee kanonnen naar Eindhoven, maar het is een andere aankoop die vooralsnog de meeste indruk maakt op de achterban: . De middenvelder maakte voorbije zomer de overstap van Bologna naar PSV en lijkt nu al onmisbaar voor Peter Bosz. PSV-supporters begrijpen er maar weinig van dat Schouten niet is geselecteerd voor het Nederlands elftal.

Schouten verruilde Excelsior in de zomer van 2019 voor FC Bologna en speelde zich in Italië in de kijker van Louis van Gaal. De voormalig bondscoach van Oranje haalde hem in 2022 bij zijn selectie voor de Nations League duels met Polen en Wales. Schouten debuteerde op 8 juni van dat jaar als basisspeler in de uitwedstrijd tegen Wales. Het bleef vooralsnog bij die ene interland. Daar komt de komende interlandperiode in ieder geval geen verandering in. Hoewel Schouten bijna wekelijks veel indruk maakt bij PSV, heeft Koeman hem niet geselecteerd voor de kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland.

En dat is voor veel PSV-supporters een groot raadsel. Schouten bewees zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-4) dat hij niet misstaat in de selectie van Koeman. “Joey Veerman wel en Schouten niet geselecteerd voor Oranje. Opmerkelijk. Ook als je deze wedstrijd weer bekijkt”, schrijft iemand op X, voorheen Twitter. “Echt onbegrijpelijk dat hij niet is opgeroepen voor Oranje”, leest het bij een ander. Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad is eveneens van mening dat Schouten van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal. “Hij is niet opgeroepen voor Oranje omdat Koeman zoveel mogelijk vastigheid wil houden nu. Maar hij zou niet misstaan in de (gehavende) selectie”, schrijft de verslaggever.

De middenvelder wordt bovendien bestempeld als ‘beste aankoop’ van PSV, dat in de voorbije transferwindow toch aardig wat spelers naar Eindhoven haalde. Eén PSV-fan durft zelfs te stellen dat Schouten ‘echt veel te goed’ is voor de Eredivisie. Marciano Vink zei na afloop van het treffen tussen Sparta Rotterdam - PSV dat het ‘jammer’ is dat Schouten niet kan spelen bij het Nederlands elftal. Misschien dat Koeman zich na het optreden van de middenvelder op Het Kasteel nog eens achter de oren krabt.