Marciano Vink ziet grote ster bij PSV: 'Hij speelt als een koning'

Marciano Vink is lyrisch over de vorm en het spel van PSV. De Eindhovenaren kenden zondag na de pauze geen problemen tegen Sparta Rotterdam (0-4 zege) en bleven daardoor foutloos in de Eredivisie. PSV heeft 24 punten uit 8 wedstrijden.

“Door de kwaliteit die PSV heeft, heeft het er voor Sparta niet in gezeten”, luidt de eerste reactie van Vink bij ESPN. “PSV is een maat te groot. Je ziet hoe gemakkelijk ze in de tweede helft weglopen. Behalve de goals waren er ook veel momenten die net verkeerd uitgespeeld werden. Ik heb een aantal prachtige combinaties gezien bij PSV. Ze speelden bij vlagen echt heel mooi.”

Vink voegt wel de nuance toe dat PSV nog geen topploegen is tegengekomen in de Eredivisie. “Maar het staat gewoon. Schouten speelt als een koning voor de verdediging. Veerman was vandaag misschien wat minder opvallend, maar de combinatie Veerman-Schouten loopt. Voorin hebben ze ook keuze zat.”

In de tweede helft verzorgden Malik Tillman, Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen en Luuk de Jong de doelpunten voor PSV. “Het is gewoon wachten op een doelpunt. De 0-2 van Bakayoko, mijn hemel. Wat een plaatje!”, doelt Vink op het geplaatste schot in de linkerbovenhoek. “Dit is de kracht van Bakayoko. Hij is levensgevaarlijk. Hoe hij deze raakt… Mooier kan het niet. Als je deze actie van buiten naar binnen maakt, dan is dit hoe je de bal moet raken.”