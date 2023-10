Scherpe twitteraar ontdekt hartverwarmend patroon in Ajax-aankondigingen op X

De social media-afdeling van Ajax blijkt regelmatig ongemerkt een kleine verwijzing naar Abdelhak Nouri te 'verstoppen' op X. Een scherpe twitteraar keek naar de tijdstippen waarop wedstrijdaankondigingen van de Amsterdammers geplaatst worden en ziet een opvallend patroon.

Donderdag was het weer raak; Ajax plaatste een fraaie afbeelding verwijzend naar de Griekse mythologie voorafgaand aan het Europa League-duel met AEK Athene, dat in 1-1 zou eindigen. 'Embrace the mythic battle', schreef men erbij.

Veel Twitteraars reageren positief op de gemaakte afbeelding; zelfs vanuit Griekenland regent het complimenten. "Dit is prachtig, een meesterwerk", schrijft er eentje. Twitteraar Piet Jan Nauta viel echter iets anders op: "Elke keer weer glimlachen als ik zie op welk tijdstip de matchday-aankondiging is geplaatst", schrijft hij.

Elke keer weer glimlachen als ik zie op welk tijdstip de matchday-aankondiging is geplaatst. 🫶 https://t.co/MltjT8FZVw — Piet Jan Nauta (@PietJanNauta) October 5, 2023

De post van Ajax is om 7.34 uur geplaatst, iets wat de social media-afdeling van de club veel vaker blijkt te doen. Het tijdstip is een duidelijke verwijzing naar Abdelhak Nouri, de talentvolle Ajacied die in 2017 blijvend hersenletsel opliep na een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd van de club. 34 was het vaste rugnummer van Nouri.