Sjoerd Mossou maakt ongelooflijk slechte beurt: ‘Je bent je vak niet waardig, schaam je diep’

Sjoerd Mossou is dit weekeinde op social media het mikpunt van kritiek. De journalist van het Algemeen Dagblad noemde vrijdagavond een ‘onvoorstelbare gek’ op X, vanwege het gedrag van de aanvaller van FC Groningen in het Keuken Kampioen Divisie-duel met NAC Breda. Dat het ongeboren kind van Van Veen tijdens de wedstrijd werd bedreigd door supporters van NAC, is voor Mossou geen reden om zijn woorden over de spits terug te nemen.

NAC - FC Groningen (3-2) moest vrijdagavond in de eerste helft tijdelijk gestaakt worden. Van Veen scoorde schitterend uit een vrije trap, waarna de spits van FC Groningen verhaal ging halen bij de supporters van de thuisploeg. Het duel werd daarop stilgelegd. Van Veen onthulde na afloop tegenover ESPN de reden van zijn provocatie. "Ik hou wel van emotie, maar er zitten daar volwassen mannen met kinderen, die mijn het dochter het k-woord toewensen. Mijn dochter is nog geen eens geboren en ze wordt al kapot bedreigd”, zei de spits.

Mossou, uitgesproken supporter van NAC Breda, haalde reeds tijdens de wedstrijd via X, voorheen Twitter, hard uit naar de aanvaller van FC Groningen. “Van Veen. Onvoorstelbare gek”, schreef de journalist. Hij voegde daaraan toe: “Ja, geweldige goal. Klasse. Maar wat een onverantwoordelijke dwaas ben je dan”, “Nee, geen enkele spijt van deze tweet hoor. Er was niets aan de hand, sportieve pot, prima sfeer in het stadion aan beide kanten, en dan dit soort gedrag van een ‘volwassen’ voetballer. Pure en bewuste uitlokking. Totaal idioot” en: “Ik gun Grunn de wereld. Mooie club. Maar Van Veen: onverantwoordelijke malloot.”

Toen Van Veen vervolgens na afloop de bedreigingen van de NAC-supporters onthulde, was dat voor Mossou geen reden om begrip te tonen voor de aanvaller. Hij tweette: “Als dit klopt, gelijk aangifte doen tegen de figuren die dit betreft. Levenslang stadionverbod en ook strafzaak van maken. Maar tot de goal in het stadion was er geen enkele provocatie zichtbaar of hoorbaar op de tribune, ook niet aan de kant van de B-side (de harde kern van NAC, red.), nog geen verdwaald fluitconcertje. Ik wil best aannemen dat individuen dingen riepen. Geen idee. Pak ze. Spoor ze op. Maar tal van mensen gevraagd in het stadion: nog geen vleugje van vijandigheid of provocatie tot de 1-1. Niets. Nog geen kuchje. Daar was ook geen enkele aanleiding toe. Er was nog geen enkel opstootje of iets dergelijks geweest. Het merendeel van de mensen in stadion wist tot dat moment amper wie Van Veen was, laat staan dat er spreekkoren of fluitconcerten in zijn richting waren. Groningen was tot die vrije trap amper in 16 geweest. Nul opwinding. Kortom: doe aangifte. Dan wordt het vanzelf concreet (of niet).”

Met zijn tweets heeft Mossou een zeer slechte beurt gemaakt bij veel voetbalvolgers. Zij verwijten de journalist onder meer een gebrek aan objectiviteit. “Het is nu even beter dat je niks tweet/zegt. Je bent flink uit de bocht gevlogen en alles wat je nu zegt/tweet, komt ongeloofwaardig over”, reageert iemand. Een ander reageert met: “Letterlijk alles wat NAC-gerelateerd is komt ongeloofwaardig over bij de heer Mossou. Derhalve is hij voor mij het journalistieke vak niet waardig.” Ook andere reacties liegen er niet om: “Je bent hypocriet: je veroordeelt lafjes voor de bühne, maar betwijfelt openlijk het verhaal van Kevin. Je kunt het eigenlijk niet geloven dat die lieverdjes in Breda dat zouden roepen. Je eerste tweet over Kevin van Veen was schandalig.”