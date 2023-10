Slot diep onder indruk van ongebruikelijke loopstatistieken van Minteh

overlegt volgens Arne Slot indrukwekkende statistieken bij Feyenoord. De negentienjarige aanvaller moet nog het een en ander leren over het onder druk zetten van de verdediging van de tegenstander, maar zijn bereidheid om alles te geven is enorm. Dat blijkt wel uit zijn cijfers tegen Ajax.

Minteh deed die wedstrijd 55 minuten mee."“Daar komt hij af en toe te laat bij Jorrel Hato. Maar vervolgens zet hij wel een sprint van zeventig meter in om Borna Sosa nog te achterhalen. Als we dan zijn statistieken zien, is dat echt indrukwekkend. Minteh loopt in gesprinte meters tegen Ajax in een uurtje echt meer dan veel andere jongens in twee wedstrijden", stelt Slot in het Algemeen Dagblad.

Voor het restant van De Klassieker werd Minteh vervangen door Ramiz Zerrouki. "Dat accepteert hij meteen. Maar dan zeg ik wel tegen twee of drie andere jongens dat ze even met hem moeten praten om duidelijk te maken dat dit er ook allemaal bij hoort. En wat ook wel lekker was, was het feit dat we in Arena al meteen mochten wisselen bij de start. Dat hij niet eerst het veld op hoefde om er dan na vijftien seconden alweer uit te moeten."

Door zijn manier van afjagen, maakt Minteh tijdens trainingen en wedstrijden meer overtredingen dan iedere andere speler van Feyenoord. "Dat is z'n stijl. Hij is ongelooflijk snel. En hij wil zo graag."