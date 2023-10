Slot kritisch op zwakke schakel bij Feyenoord: 'Hij haalt niet het maximale eruit'

Arne Slot is niet volledig tevreden over het optreden van in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. De aanvaller was met name in de afronding niet gelukkig. Desondanks won Feyenoord met 0-2.

“Ik weet niet of het vandaag een gebrek aan overzicht was of een drang om zelf een goal te willen maken”, zegt Slot bij ESPN over Minteh. “Dat is niet hetzelfde. Iemand niet zien is wel wat anders dan dat je denkt: vandaag is een wedstrijd die we toch wel winnen, dus ik ga voor m’n eigen kans. Ik vind dat hij in het algemeen wel het overzicht heeft, maar vandaag ging hij erg veel voor zijn eigen kans.”

In de zestiende minuut kwam Minteh na een counter oog in oog te staan met doelman Jasper Schendelaar, maar produceerde hij slechts een zwak schot. Igor Paixão stond er beter voor en liet met handgebaren blijken ontevreden te zijn over de keuze van Minteh om te schieten. Na een halfuur kapte Minteh aan de achterlijn knap Anselmo García MacNulty uit, maar zijn daaropvolgende doelpoging liet te wensen over. Ook in de slotfase van de eerste helft ontbrak het Minteh in een kansrijke positie aan het overzicht.

“Het is wel zo dat hij altijd bij dreiging betrokken is”, verdedigt Slot zijn pupil. “Het is dan een prettige bijkomstigheid dat hij zo snel is. Maar hij heeft er vandaag niet het maximale rendement uit gehaald. Hij is jong, werkt heel hard en is ook altijd bereid om terug te verdedigen. Ik ga nog scherp kijken of hij daadwerkelijk het overzicht miste of dat hij dacht: tegen deze tegenstander winnen we toch wel en wil ik zelf mijn doelpuntje maken.”