Slot neemt grootste zorgen om Giménez weg maar heeft minder goed nieuws over andere Feyenoorder

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft na het met 4-0 gewonnen thuisduel met Vitesse de grootste zorgen om zijn topscorer weggenomen. De Mexicaan moest de strijd in De Kuip na ruim een uur spelen staken na een flinke schop van tegenstander Nicolas Isimat-Mirin, waardoor gevreesd werd dat hij ook het derde Champions League-duel van zijn club zou moeten missen.

In de eerste twee Europese speelronden zat Giménez een schorsing uit die hij opliep vanwege een rode kaart in het Europa League-duel met AS Roma in het voorgaande seizoen. Zonder de topschutter wist de regerend landskampioen thuis te winnen van Celtic (2-0) en werd de uitwedstrijd bij Atlético Madrid nipt verloren (3-2). Aanstaande woensdag hervat Feyenoord het Europese avontuur in eigen huis met een wedstrijd tegen SS Lazio.

Slot verwacht ondanks het uitvallen van Giménez dat hij tegen de Italianen wel gewoon over hem kan beschikken. "Hij zei net tegen mij dat hij een schop heeft gehad", sprak de oefenmeester na de wedstrijd tegenover de camera's van ESPN. "Het is altijd beter dat je een schop krijgt dan dat je je enkel dubbel gaat of je knieband verdraait. Dit is wel pijnlijk, maar ik heb wel goede hoop dat hij er woensdag gewoon bij is."

Slot begrijpt de schrik van de Feyenoord-supporters heel goed: "Het is een speler die geweldig voor ons presteert en die best ook wel populair is, dus als die op de grond ligt en een tik gehad heeft dan zijn ze misschien wat angstig." Toch is hij van mening dat een nóg erger scenario zaterdag is voorkomen: "Ik word vaak wel blij om te zien dat ze een schop krijgen in plaats van dat er iets verdraaid, want als dat gebeurt zijn ze er vaak langer uit."

Minteh

Waar Slot de grootste zorgen over zijn topscorer Giménez kon wegnemen, had hij minder goed nieuws over Yankuba Minteh. De van Newcastle United gehuurde buitenspeler kampt met hamstringklachten, zijn meespelen in het aanstaande Champions League-duel is daardoor nog onzeker. "Minteh kreeg wat minder positieve beoordelingen van de medische staf", vertelt Slot. "Hij voelde iets tijdens de spint. Daarna deed hij nóg een volle sprint, dan denk je dat het zal meevallen. Maar dat zal morgen beoordeeld worden."