‘Slot toonde aan dat hij niet alleen een van de beste trainers van Europa is, maar ook…’

Feyenoord boekte woensdagavond een overtuigende 3-1 overwinning op Lazio in de groepsfase van de Champions League. Niet alleen heeft een aantal spelers van de regerend kampioen van Nederland zich nóg meer in de kijker gespeeld. Ook zal Arne Slot er nóg een stuk beter op staan bij clubs uit de grote Europese competities. Volgens Süleyman Öztürk van Voetbal International toonde Slot woensdag niet alleen aan dat hij ‘een van de beste trainers van Europa is’.

“Een geheim is het niet dat Slot een goede trainer is. Hij loodste Feyenoord een nieuw tijdperk in”, schrijft Öztürk in zijn column op de site van VI. Sinds Slot aan het roer staat in De Kuip, reikten de Rotterdammers tot de finale van de UEFA Conference League, veroverden ze de eerste landstitel sinds 2017 én plaatsten ze zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De groepsfase van het miljardenbal is weliswaar pas drie speelronden onderweg, maar Feyenoord en Slot hebben al veel indruk gemaakt. “Na de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid en de overwinning op Lazio is het verwachtingspatroon nog een keer bijgesteld. Niet alleen omdat de resultaten goed zijn, maar ook omdat de trainer in staat is zijn bedoelingen over te brengen op de spelersgroep”, stelt Öztürk.

Volgens de schrijver werd dat woensdagavond al heel snel duidelijk. “In de eerste drie minuten tegen Lazio zag je heel duidelijk de hand van de trainer. De vooraf gegeven instructies. Heel geduldig wachtten David Hancko en Geertruida op het juiste moment om de bal in te spelen. Op het veld gebeurde precies wat van tevoren op de beelden te zien was geweest. Dan gaat het om details, om momenten herkennen en daarvan profiteren.” Slot had Feyenoord na het afgelopen seizoen al kunnen verruilen voor een avontuur in een Europese topcompetitie. Hij stond in de nadrukkelijke belangstelling van Tottenham Hotspur, maar bleef Feyenoord dus trouw. Die keuze pakt vooralsnog goed uit. “De swingende machine die hij in drie jaar tijd heeft gecreëerd, is zijn visitekaartje richting een Europese topclub”, aldus Öztürk.

Slot blinkt volgens Öztürk niet alleen uit in zijn rol als trainer van Feyenoord. “Grappig was het gesprek dat Slot vlak voor het duel met Lazio had met Simon Zijlemans, Jan Boskamp en Giovanni van Bronckhorst. Het ging over Italianen en hun verdedigende manier van speler. Het clichéverhaal”, schrijft Öztürk. Slot wees de analisten er vervolgens op dat er in Italië inmiddels heel wat trainers zijn die vanuit een ander gedachtengoed willen voetballen. “Hij noemde Stefano Poli, Maurizio Sarri, vergat bijna Robert de Zerbi en toonde in een aantal zinnen aan dat hij niet alleen een van de beste trainers van Europa is, maar stiekem ook een van de beste analytici op de Nederlandse televisie. Zijn korte voorbeschouwingen op duels zijn vaak leerzamer dan al die andere uren aan voetbaltelevisie bij elkaar.”