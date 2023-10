Steijn sloeg advies Maduro in de wind: 'Heb ik als assistent vaak aangegeven'

Ajax-trainer Hedwiges Maduro houdt zich vast aan een hoopgevende statistiek na zijn met 2-0 verloren debuut op de bank, donderdagavond uit bij Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers kwamen tegen de Engelse subtopper uit op een aantal expected goals (xG) van 1,35. Daarmee deed slechts één tegenstander het dit seizoen verdedigend beter tegen de club van Joël Veltman en Jan Paul van Hecke, zo weet Maduro. Daarnaast lichtte hij nog een tipje van de sluier op over zijn samenwerking met de eerder deze week vertrokken Maurice Steijn.

Op de persconferentie die Ajax een dag na de wedstrijd in de Europa League belegde om vooruit te blikken op de Eredvisie-wedstrijd tegen PSV van aanstaande zondag, stond Maduro uiteraard nog even stil bij het spel dat Ajax bij zijn vuurdoop op de mat legde in Brighton. "Als je kijkt naar de data, dan heb je 1,35 expected goals (xG) tegen. Volgens mij heeft alleen Manchester City daarop lager gescoord, daaraan kan je wel zien dat dat deel goed was, alleen het aanvallende deel was niet goed genoeg."

Hoewel het verdedigend dus redelijk snor zat in Engeland, was Ajax aanvallend onmachtig. "Dat heeft ook te maken met de situatie waarin we zitten", meent Maduro. Tegen de koploper uit Eindhoven zal het in dat opzicht dus een stuk beter moeten. "PSV voetbalt voor ons wat Nederlandser, Brighton speelt echt op een unieke manier, waar de hele Premier League moeite mee heeft. Dus daarom gaat de wedstrijd tegen PSV er ook heel anders uitzien dan tegen Brighton", voorspelt de oud-middenvelder.

Maduro nam deze week het stokje over van de maandag weggestuurde trainer Maurice Steijn. Voorafgaand aan zijn debuut kondigde hij al aan een aantal zaken 'anders' te gaan doen dan zijn voorganger, onder wie hij assistent was. Het toverwoord daarbij: compacter verdedigen. Maduro beaamt dat hij dat ook toen Steijn nog in functie was, meerdere keren heeft geopperd: "Als assistent heb ik heel vaak aangegeven dat het compacter moest. Maar niet alleen ik, ook de rest van het team. Ik denk dat het logisch is dat je compact wil spelen, dat is altijd wel een thema geweest." Sinds Steijn het veld heeft moeten ruimen sprak Maduro de Hagenaar niet meer: "Ik heb geen contact meer gehad, en de rest van de staf ook niet. Dat zal in de toekomst denk ik nog wel gebeuren", besloot Maduro het onderwerp.