Stoppen slaan door bij vernederde Antony: ‘Hij krijgt een koekje van eigen deeg’

Manchester United werd zondag in de Premier League op eigen veld voor schut gezet door stadsgenoot Manchester City: 0-3. was zijn emoties in de slotfase niet de baas en ontsnapte aan een rode kaart.

Antony werd bij United in de 86ste minuut als invaller binnen de lijnen gebracht door Ten Hag. Op dat moment stond de eindstand al op het bord, door doelpunten van Erling Braut Haaland en Phil Foden. In de blessuretijd sloegen de stoppen door bij Antony.

De voormalig aanvaller van Ajax trapte hard naar Jérémy Doku, die in de hoek van het veld dribbelde met de bal aan de voet. Scheidsrechter Paul Tierney liet Antony wegkomen met een gele kaart, daar waar rood ook gepast was. Doku ging verhaal halen bij Antony, waarna de Braziliaan tweemaal sloeg naar de Belg van Manchester City. Het slaan van Antony werd echter onbestraft gelaten door de arbitrage, waardoor de buitenspeler mocht blijven staan.

Commentator Johan van Polanen van Viaplay is van mening dat Antony van het veld gestuurd had moeten worden. “Antony krijgt een keer een koekje van eigen deeg. Dit is gewoon rood, hoor. Dit is gewoon schoppen naar de tegenstander. Je kunt zeggen: hij is te laat. Maar je kunt te laat zijn en je kunt dusdanig te laat zijn en met heel frustratie gewoonweg de tegenstander neerschoppen. Het is gelukkig voor Antony maar geel”, luidt het commentaar van Van Polanen.