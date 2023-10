Te Kloese spreekt van 'zeer uitzonderlijke situatie' bij Feyenoord

Marino Pusic is definitief vertrokken bij Feyenoord. De assistent-coach van de Rotterdammers maakt per direct de overstap naar Shakhtar Donetsk, waar hij als hoofdtrainer een contract tekent tot 2025. Directeur Dennis te Kloese geeft tekst en uitleg over het besluit om de rechterhand van hoofdtrainer Arne Slot te laten gaan.

"Er was sprake van een zeer uitzonderlijke situatie, want je ziet een belangrijke assistent natuurlijk liever niet midden in het seizoen vertrekken", verklaart Te Kloese in het persbericht van de Rotterdammers. "Dat we toch hebben meegewerkt aan zijn overgang is uit respect naar de mens, trainer en persoon Pusic. Bovendien heeft Shakhtar ook richting Feyenoord in alle opzichten laten merken dat ze hem graag willen hebben en we hebben dan ook met hen overeenstemming bereikt over zijn overgang."

Daarmee insinueert dat de Rotterdammers financieel in elk geval wel garen spinnen bij het vertrek van Pusic, die heel blij is met de flexibiliteit van Feyenoord. "Hoewel ik het nog steeds echt enorm naar mijn zin had in Rotterdam is het hoofdtrainerschap van Shakhtar Donetsk voor mij in alle opzichten een unieke kans. Het is dan ook een lastige keuze geweest. Ik dank Feyenoord voor het meedenken in dit proces."

"Uiteraard ga ik iedereen bij Feyenoord ontzettend missen: de staf, de spelers en natuurlijk ook de supporters", vervolgt Pusic. "Ik kijk met ontzettend veel trots terug op de afgelopen 2,5 jaar, waarin ik als assistent-trainer een bijdrage heb mogen leveren aan het weer prominent op de kaart zetten van deze schitterende club. Ik heb er alle vertrouwen in dat Feyenoord nog verder zal groeien en bloeien en blijf het natuurlijk op de voet volgen. De club zit voor altijd in mijn hart."

Pusic kwam in 2021 in het kielzog van hoofdtrainer Slot naar Feyenoord, omdat hij eerder ook bij AZ succesvol samenwerkte met de oefenmeester. Slot bevestigde dinsdag eerder op de dag al het afscheid van Pusic, wat hij enorm betreurt. "Ik ga een heel fijn mens missen. Vanaf de dag dat we zijn gaan samenwerken heb ik zijn steun en loyaliteit gevoeld", zei Slot tijdens de persconferentie. "Dat klinkt misschien als iets dat normaal is voor een assistent-trainer, maar dat is heel bijzonder. Vandaar ook dat de enige manier om die steun en loyaliteit terug te betalen was om hem deze kans niet te ontnemen."