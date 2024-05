NEC neemt afscheid van winterse versterking: ‘Zoeken ander profiel’

NEC neemt na een half jaar afscheid van aanvaller . De Nijmegenaren hebben besloten de eenzijdige optie in het contract van de in de winterstop overgekomen aanvaller niet te lichten.

Technisch directeur Carlos Aalbers laat op de website van NEC weten dat hij voor volgend seizoen op zoek is naar een andere type spits. “Sylla heeft ons uitstekend geholpen, maar voor de lange termijn zoeken we een ander profiel voor onze spitspositie. Het is mooi dat we elkaar hebben kunnen helpen en wensen Sylla veel succes in de toekomst!”

Artikel gaat verder onder video

Sinds zijn overgang naar Nijmegen kwam de 27-jarige Sow in iedere wedstrijd in actie voor de huidige nummer zes van de Eredivisie. De spits was hierin tweemaal trefzeker en gaf één assist. De transfer naar NEC was voor Sow overigens een droom die uitkwam, aangezien de spits geboren is in Nijmegen en de jeugdopleiding van NEC. doorliep.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luijckx kan behalve Sandler maar één speler bedenken voor wie Ajax óók op de tribune zat

Ajax-bestuurders Kelvin de Lang en Marijn Beuker waren onlangs aanwezig bij de wedstrijd tussen NEC en AZ.