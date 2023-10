Ten Hag brengt met Manchester United dankzij fraaie goal van Dalot passend eerbetoon aan Charlton

Erik ten Hag heeft op de dag van het overlijden van clubicoon Sir Bobby Charlton voor het juist eerbetoon gezorgd met Manchester United. Eenvoudig ging het zeker niet op bezoek bij hekkensluiter Sheffield United, maar een heel fraaie treffer van Diogo Dalot zorgde voor de verplichte zege (2-1).

Het overlijden van clubicoon Charlton eerder op de dag wierp uiteraard zijn schaduw over het duel met Manchester United, bij wie de spelers een rouwband droegen. Het leek alsof de spelers van The Red Devils waren geraakt door het overlijden van Charlton, want tegen de nummer laatst van de Premier League werden ze compleet overlopen in het eerste half uur.

De treffer van Scott McTominay, die na zijn heldenrol tegen Burnley (1-2) een basisplaats had gekregen van Ten Hag boven de peperdure zomeraanwinst Mason Mount, kwam compleet uit de lucht vallen na een klein half uur. De Schotse middenvelder kreeg een paar minuten later echter ook een bal tegen zijn arm aan in de eigen zestien, waardoor Oivier McBurnie vanaf elf meter weer de gelijkmaker tegen de touwen kon schieten (1-1).

Pas na een uur spelen kreeg Manchester United langzaamaan écht de overhand in de wedstrijd, met Antony als een van de gevaarlijkste mannen. Ook Sofyan Amrabat was dichtbij een treffer, maar zag zijn bal tegen het aluminium spatten. Uiteindelijk was het een andere poging vanuit de tweede lijn die Ten Hag met zijn elftal de tweede zege op rij bezorgde: Dalot mikte met de binnenkant van de voet knap raak. In blessuretijd liet Alejandro Garnacho een gigantische kans liggen om het duel te beslissen.

Overtuigend was het allerminst, maar Manchester United wint voor de eerste keer dit seizoen voor de tweede keer op rij in de Premier League. Daarmee schiet de ploeg weer het linkerrijtje in, maar belangrijker nog: het maakt het eerbetoon dat clublegende Charlton verdient op de dag dat hij overleed.