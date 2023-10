Turkije trekt zich terug, organisator EK 2028 lijkt bekend

Turkije staakt de pogingen om het EK van 2028 te mogen organiseren. Daarom is een week voordat de UEFA officieel bekendmaakt waar het toernooi zal worden gehouden al duidelijk dat er nog maar één kandidaat overblijft: het gezamenlijke bod van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Diverse Turkse en Britse media melden woensdagochtend dat Turkije heeft besloten zich niet langer in te spannen om het EK over vijf jaar binnen te halen. In plaats daarvan zou het land de pijlen nu richten op het toernooi van 2032, waarbij men samenwerkt met Italië. Vooralsnog zijn er voor die editie geen andere kandidaten in de race.

Artikel gaat verder onder video

Football is coming home

Als de UEFA volgende week aankondigt dat het VK en Ierland er inderdaad met het toernooi van 2028 vandoor zullen gaan, dan keert het EK na 32 jaar terug op het grondgebied waar de voetbalsport zijn wieg kende. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1996, destijds was Engeland alleen organisator van het toernooi onder de slogan 'Football is coming home', en ging Duitsland er met de titel vandoor.

Finale

Toch was het EK daarna nóg een keer terug op Engelse bodem. Het toernooi van 2020, dat vanwege de corona-pandemie een jaar later werd gespeeld, vond plaats in elf verschillende landen, waaronder Nederland. De twee halve finales én de finale werden echter op Wembley in Londen afgewerkt; Italië kroonde zich daar ten koste van Engeland tot Europees kampioen door na een 1-1 gelijkspel de strafschoppen beter te nemen. Het eerstvolgende EK vindt volgend jaar plaats in Duitsland.