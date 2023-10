Unicum Matthijs de Ligt bij winnend Bayern München goed nieuws voor Ronald Koeman

was een van de vele afwezigen bij het Nederlands elftal in de afgelopen interlandperiode, maar de centrale verdediger is weer helemaal fit. De oud-Ajacied had zaterdagavond een basisplaats bij Bayern München en maakte bij de probleemloze 1-3 zege bij FSV Mainz 05 direct de negentig minuten weer vol.

Dat is niet alleen een opsteker voor bondscoach Ronald Koeman, maar ook voor De Ligt zelf. Het is namelijk pas de eerste keer (!) dat de verdediger dit seizoen een volle wedstrijd meedoet. Na de pijnlijk verloren Supercup verloor De Ligt zijn basisplaats bij Der Rekordmeister en viel vervolgens ook nog eens weg met een blessure. Tegen Mainz had hij een stabiel optreden, al mocht hij na een half uur niet klagen toen hij slechts geel kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Tegen de nummer voorlaatst, bij wie Anwar El Ghazi niet in de selectie zat vanwege posts op social media, leek het er al snel op dat het een forse uitslag zou worden, want Kingsley Coman en Harry Kane zorgden na een kwartier al voor een comfortabele voorsprong. Mainz mocht door een aansluitingsgoal vlak voor rust nog lang hopen op een resultaat, maar Leon Goretzka schoot Bayern München na een uur spelen in veilige haven, ondanks dat de thuisploeg vlak voor tijd nog een keer de paal raakte. Door de zege is Bayern weer de koploper van de Bundesliga.