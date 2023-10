Driessen niet onder de indruk van aanstaande 'transfer' bij Ajax: 'Zijn bijnaam bij AZ was...'

De Telegraaf pakte dinsdagavond uit met het nieuws dat Louis van Gaal de naam van Marijn Beuker naar voren heeft geschoven bij Ajax. Van Gaal zou in Beuker ‘een belangrijke pion in de technische wederopbouw’ van Ajax zien. De verwachtingen zijn daarmee meteen hoog, maar Valentijn Driessen moet het eerst nog zien. De verslaggever is nog niet helemaal overtuigd van wat Beuker in zijn loopbaan heeft neergezet.

Van Gaal en Beuker kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij AZ. Eerstgenoemde was hoofdtrainer bij de club uit Alkmaar toen Beuker aan de slag ging als coördinator talentontwikkeling. Hij werd een paar jaar later beloond met promotie tot directeur voetbalontwikkeling. Beuker is inmiddels al een paar jaar werkzaam bij het Schotse Queen’s Park FC, waar hij momenteel fungeert als sportief directeur. Het is de bedoeling dat hij binnenkort aan de slag gaat bij Ajax, dat voor hem een speciale rol in de directie zou willen creëren.

Wat die rol precies inhoudt zal nog moeten blijken, maar het moge duidelijk zijn dat Van Gaal een hoge pet van hem op heeft. Beuker zelf zou ook onder de indruk zijn van zijn eigen kwaliteiten. Dat vertelt Driessen althans in de wandelgangen van Vandaag Inside. “Die schijnt wel heel goed te zijn voor zijn werk, maar ik heb even navraag gedaan en zijn bijnaam bij AZ was ‘borstkloppertje’. Hij is nogal narcistisch en vol van zichzelf”, stelt de verslaggever in gesprek met Wilfred Genee. De presentator van het praatprogramma heeft zelf ook ‘onderzoek’ gedaan. “Ik ben door een paar AZ-mensen gebeld. Luchtfietser, hij kan geweldige presentaties geven maar inhoudelijk…”

Driessen hoorde daarentegen dat Beuker ‘inhoudelijk wel goede dingen kan neerzetten, een goede organisatie’. “Maar hij is heel gek van zichzelf. Altijd heeft hij het over Louis, het is Louis voor en Louis na. Ook in Schotland, daar heb ik ook navraag gedaan. Queen’s Park speelt op het tweede niveau en staat ‘gewoon’ zevende. Na anderhalf jaar stapt hij op, dat is lekker loyaal naar die man toe. Hij zou twee keer gepromoveerd zijn, maar is één keer gepromoveerd. Spreekt vijf talen, schijnen er maar drie te zijn. Ik moet het dus allemaal nog maar zien”, is Driessen overduidelijk nog niet onder de indruk van de mogelijk aanstaande Ajax-directeur.

AZ

Beuker is de afgelopen dagen neergezet als de ‘grondlegger’ van de Alkmaarse jeugdopleiding, die hoog staat aangeschreven. Driessen plaatst echter ook daar zijn vraagtekens bij. “Kijk, ik vind het allemaal leuk hoor dat AZ en het ophemelen van de jeugdopleiding. Maar noem jij nou eens één speler die in de Europese top speelt en bij AZ zijn opleiding heeft gehad? Ze zijn allemaal al weg. Nu heb je Reijnders, maar hij is opgeleid door Zwolle.”