Valentijn Driessen verrast: 'AZ moet zich eigenlijk schamen'

Valentijn Driessen is van mening dat AZ heeft verzuimd Ajax zondag een grotere nederlaag toe te dienen. De ploeg van trainer Pascal Jansen won in de Johan Cruijff ArenA met 1-2, maar had gezien het aantal kansen ook zomaar met ruimere cijfers kunnen winnen.

Ajax speelde 'dramatisch', zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Anders kan ik het gewoon niet formuleren. AZ moet zich eigenlijk schamen dat ze in de Johan Cruijff ArenA niet met 7-1 winnen. Daar had AZ echt de kansen voor. AZ speelde het niet uit en had volgens mij niet door dat Ajax zoekende is en dat er totaal geen organisatie is. Er is geen kwaliteit. Het was niks, is niks en wordt ook niks."

Waar Ajax een uiterst teleurstellend seizoen doormaakt, staat AZ knap tweede met 22 punten uit acht wedstrijden. Driessen verwacht dat de Alkmaarders lang bovenin zullen meedraaien. "Maar als ik dan zie dat er bij AZ eigenlijk niet het besef is om Ajax een heel grote nederlaag toe te dienen, dan denk ik: in het verloop van het seizoen komen wedstrijden dat je de boel wel moet afmaken. Dat moet je dan ook doen. Als je dat bij Ajax niet doet, kan het zomaar gebeuren dat je het elders ook niet doet."

Hoewel AZ dit seizoen nog maar één keer puntenverlies leed, gaat Driessen ervan uit dat de Alkmaarders niet serieus gaan meestrijden om de landstitel. "Ik geloof niet dat AZ dit de rest van het seizoen gaat volhouden. Ik denk dat PSV en Feyenoord gaan strijden om de titel en AZ gewoon derde wordt."