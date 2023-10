Valentijn Driessen verrast: 'Ik zou best in de Raad van Commissarissen van Ajax willen'

Valentijn Driessen zou best in de Raad van Commissarissen willen plaatsnemen bij Ajax. Michael van Praag, de man die vermoedelijk naar voren wordt geschoven om voorzitter te worden bij de rvc, hoopt dat de journalist een keer verantwoordelijkheid neemt. Driessen zou het best zien zitten om met Van Praag in te stappen.

Dat zei Driessen in de sportcafé van NH Radio. Van Praag was daarin uiterst kritisch op de journalist en sprak de hoop uit dat hij een keer verantwoordelijkheid zou nemen, door bijvoorbeeld een keer een club te leiden. “Mensen willen niet dat ik een club leid”, begint Driessen met een knipoog op de suggestie van Van Praag.

“Maar ik wil best met jou in de Raad van Commissarissen van Ajax”, vervolgt de journalist. “Een persexpert? Ik denk zelfs expert op meerdere gebieden. Met Mislintat had ik al heel snel door dat het niets zou worden bij Ajax. Er lopen heel veel mensen met verstand rond bij Ajax, maar die hebben dat allemaal niet doorgehad. Wij hebben al heel snel gezien dat dit een foute keuze was voor Ajax.”

Van Praag hoorde het geheel aan en reageerde op heel eigen wijze: “Ik heb het opgeschreven, hoor. Valentijn in de RvC”, glimlachte de aanstaand voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax in de uitzending. Driessen vraagt zich af of hij dan ook betaald krijgt, net als Van Praag mogelijk gaat krijgen. "Maar ik ben nog niet genomineerd. We gaan het zien", wilde Van Praag daar nog geen antwoord op geven.