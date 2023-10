Valentijn Driessen ziet basisplek op het EK 2024 in het verschiet liggen voor uitblinkende Feyenoorder

Valentijn Driessen is zeer te spreken over de ontwikkeling die momenteel doormaakt bij Feyenoord, zo schrijft de journalist donderdagochtend in zijn column voor De Telegraaf. Stengs was woensdagavond tegen Lazio één van de uitblinkers en dat is niet voor het eerst in dit seizoen. Driessen ziet in Stengs een zeer serieuze optie voor Ronald Koeman om tijdens het EK 2024 gebruik van te gaan maken.

"Zelf wist Stengs niet of Lazio Roma z’n beste wedstrijd ooit was, maar op Champions League-niveau heeft hij nimmer beter gespeeld. Ditmaal als rechterspits toonde hij zijn creativiteit, was balvast, had een aantal goede individuele acties zonder het overzicht te verliezen en hij hield oog voor lopende medespelers", somt Driessen een aantal kwaliteiten van de multifunctionele speler op. Woensdagavond tegen Lazio kwam Stengs uit de voeten als rechtsbuiten, maar normaliter stelt Slot hem op als aanvallende middenvelder. Op die positie was de 24-jarige voetballer vorig weekend de absolute uitblinker in het duel tegen Vitesse (4-0 winst).

Driessen wilde niet al te veel waarde hechten aan een uitblinkende Stengs tegen Vitesse, aangezien hij eerst moet bewijzen dat hij tegen betere ploegen ook kan uitblinken in het rood-wit van Feyenoord. Inmiddels lijkt de journalist overtuigd te zijn: "Lazio Roma was een beter meetmoment, hoewel de Italianen met een negende plaats in de Serie A een weinig indrukwekkende seizoenstart kennen. Maar het is geen Vitesse, PEC Zwolle of Go Ahead Eagles. Met zijn Champions League-optredens heeft Stengs zijn kandidatuur gesteld", doelt de verslaggever van De Telegraaf op een plek in het Nederlands elftal. "Tegen Atletico Madrid deed hij het al prima vanuit die positie en tegen Lazio Roma kwam de bevestiging met tevens een assist bij het doelpunt van Ramiz Zerrouki. Dus ook met het rendement op het hoogste niveau zit het wel snor", is zijn conclusie.

Aangezien het Nederlands elftal al jaren een probleem heeft op de rechtsbuitenpositie, is Stengs op een uitstekend moment in vorm geraakt. Doordat Steven Berghuis de afgelopen interlandperiode ziek was, was Stengs al aanwezig bij de ploeg van Ronald Koeman in Zeist, maar daar lijkt het niet bij te blijven: "Als Oranje voor de zoveelste keer niet uit de verf komt met een 5-3-2-systeem en 4-3-3 nodig is om zaken recht te zetten, dan is het misschien een idee voor Koeman om met Stengs als rechtsbuiten te spelen", zegt Driessen